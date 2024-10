Grupowa rywalka Świątek wycofuje się z prestiżowych zmagań. Ogromny cios dla Amerykanów

Podobny plan startowy posiadała także Jessica Pegula. Po rywalizacji w Arabii Saudyjskiej miała udać się do Hiszpanii. Amerykanka znalazła się we wstępnym zestawieniu reprezentacji USA na drużynowe zmagania u boku Danielle Collins, Peyton Stearns, Taylor Townsend i Caroline Dolehide. Już w momencie ogłoszenia składów stało się jasne, że w Maladze nie zobaczymy Coco Gauff. Teraz okazuje się, że na Półwysep Iberyjski nie poleci również druga rakieta tego kraju.

Jessica Pegula nie zagra w Pucharze Billie Jean King. Amerykanie tracą kolejną ważną zawodniczkę

W środowy wieczór czasu polskiego ukazał się komunikat amerykańskiej federacji, który informuje, że Jessica Pegula wycofała się z finałów Pucharu Billie Jean King . Szósta aktualnie zawodniczka rankingu WTA podjęła tę decyzję niezależnie od tego, jak powiedzie się jej w Rijadzie. 30-latka ma prawo odczuwać zmęczenie intensywnymi tygodniami. Od przełomu lipca i sierpnia rozegrała sporą liczbę spotkań. Dla drużyny Stanów Zjednoczonych to spory cios. W Maladze zabraknie dwóch najlepszych tenisistek USA, przez co znacząco maleją szanse tej nacji na sukces. W miejsce finalistki tegorocznego US Open powołano Ashlyn Krueger.

Tym samym Coco Gauff i Jessica Pegula mogą w pełni skupić się na tym, co czeka je w Rijadzie. Będzie to dla nich ostatni akcent tego sezonu. Co ciekawe, obie zmierzą się ze sobą już w pierwszym spotkaniu fazy grupowej. Amerykanki trafiły do zestawienia z Igą Świątek i Barborą Krejcikovą. Z racji tego, że reprezentantki Stanów Zjednoczonych plasowały się w drugim i trzecim koszyku podczas losowania, to na "dzień dobry" trafiły właśnie na siebie. Ich pojedynek odbędzie się w niedzielę, 3 listopada nie przed godz. 16:00 czasu polskiego.