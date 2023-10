Groźny rywal Hurkacza załamany. Powiedział wprost. "Zagrałem strasznie"

Hubert Hurkacz w niedzielę osiągnął jeden z największych sukcesów w karierze, wygrywając turniej ATP 1000 w Szanghaju. Polak dzięki temu wciąż liczy się walce o udział w finałach ATP, które odbędą się w Turynie. 26-letni wrocławianin pozostał na razie w Azji i wystąpi w imprezie w Tokio. Sensacyjnej porażki w pierwszej rundzie doznał w niej Alexander Zverev, rozstawiony z "trójką". Niemiec to jeden z konkurentów Hurkacza do wyjazdu do stolicy Piemontu.