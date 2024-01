Groźne sceny we Francji. Kompletnie się nie kontrolował, "demolka" na korcie

Wielu tenisistów i tenisistek po Australian Open zostało ukaranych grzywnami za nieodpowiednie zachowanie. Gwiazdy coraz częściej ponoszą emocje, a połamane rakiety, czy pretensje w kierunku arbitrów to niemal stałe obrazki wielkich turniejów. Kary nie uniknął chociażby Daniił Miedwiediew . Rosjanin został zobligowany do zapłacenia 9 tysięcy dolarów za wykrzykiwane w trakcie meczu z Finnem Emilem Ruusuvuorim wulgaryzmy.

Zniszczona rakieta, pretensje do arbitra. Szewczenko stracił głowę na korcie w Montpellier

Szewczenko w napadzie furii roztrzaskał na korcie rakietę, a do tego miał wiele pretensji do sędziego liniowego. Zażądał nawet jego wymiany, choć do takowej nie doszło. Po chwili udało się go uspokoić, a spotkanie mogło toczyć się dalej. Okazało się, że był to dla Kazacha moment przełomowy. Wygrał cztery kolejne gemy i całe spotkanie 2:1.