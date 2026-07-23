Grożą Polakowi i jego rodzinie. Ujawnił to przed kamerami. Dramatyczne wyznanie

W październiku 2024 roku Maks Kaśnikowski plasował się na 168. miejscu w rankingu ATP. Wówczas zakwalifikował się również do US Open. W pierwszej rundzie przegrał z Hiszpanem Pedro Martínezem w super tie-breaku piątego seta: 7:6(6), 1:6, 2:6, 6:3, 6:7 (6). Był to nie zwykle emocjonujący pojedynek.

Oprócz tego Kaśnikowski może pochwalić się dwoma triumfami w turniejach rangi ATP Challenger Tour oraz siedmioma tytułami singlowych ITF. Obecnie 23-latek rywalizuje w fińskim Tampere (Challenger), gdzie pokonał 6:2, 6:1 Niemca Louisa Wesselsa oraz reprezentanta gospodarzy Eero Vasa 6:3, 6:2. Teraz zagra z Czechem Hynekiem Bartonem.

Kaśnikowski ujawnił, jakie komentarze otrzymuje od hejterów

Niestety bycie zawodowym tenisistą ma również swoje ciemniejsze strony. Jedną z nich są hejterzy, którzy wylewają frustrację na sportowcach spowodowaną najczęściej przegranymi zakładami bukmacherskimi.

W najnowszej rozmowie z Eurosportem Maks Kaśnikowski powiedział wprost, jak skandaliczne rzeczy może przeczytać po swoich spotkaniach. Co ciekawe, nie tylko po tych przegranych.

- Po każdym meczu, który rozgrywam - czy to wygranym, czy przegranym - dostaję po kilkadziesiąt komentarzy z groźbami pod swoimi postami w mediach społecznościowych. O tym, że jestem słaby, to groźby skierowane do mnie i mojej rodziny - mówił.

- Staram się to wszystko jak najszybciej wykasować, nie dopuścić do siebie. Ja się tym nie przejmuję, ale oczywiście mogą przytrafić się osoby, które mogłyby zareagować inaczej. Ktoś jest w trudniejszej sytuacji, nie idzie mu, ma problemy rodzinne czy zdrowotne. A potem dostaje taką wiadomość od kogoś, kto mówi mu, że jest słaby, nie umie grać, życzy mu chorób i innych rzeczy... To naprawdę może kogoś podłamać, ciężko sobie z tym poradzić - dodał po chwili.

23-latek podkreślił, że tego typu wiadomości otrzymują nie tylko zawodnicy ze ścisłej czołówki, ale również ci, którzy występują w dużo mniej prestiżowych turniejach. - Takie rzeczy niestety się zdarzają - spuentował.

Maks Kaśnikowski AFP

Maks Kaśnikowski materiały prasowe/materiały zewnętrzne materiały prasowe

Maks Kaśnikowski Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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