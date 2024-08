Wciąż nie milkną echa meczu Igi Świątek i Danielle Collins na igrzyskach olimpijskich w Paryżu , podczas którego Amerykanka najpierw uderzyła liderkę światowego rankingu piłką w brzuch , a następnie skreczowała i... zaatakowała słownie swoją rywalkę . Wówczas zaczęto zastanawiać się, co spowodowało, że tak doświadczona zawodniczka zachowała się dość dziwnie wobec raszynianki. W tej sprawie wypowiedział się nawet Tomasz Wolfke. Komentator Eurosportu przyznał, że 23-latka ma swoje zachowania, które mogą irytować inne tenisistki. Pokusił się też o dość dosadną diagnozę. Stwierdził bowiem, że nasza reprezentantka z pewnością nie ma w tourze zbyt wielu przyjaciółek.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Aryna Sabalenka po wygranej w Cincinnati Open / Associated Press / © 2024 Associated Press

Aryna Sabalenka i Julia Putincewa wypoczywają wspólnie przed US Open

Na brak bliskich koleżanek z kortu narzekać nie może z kolei Aryna Sabalenka . Nie jest wcale tajemnicą, że Białorusinka przyjaźni się z Paulą Badosą . Hiszpanka wielokrotnie wspierała ją w trudnych momentach, wiele razy też podkreślała, jak ważna jest dla niej przyjaźń z dwukrotną mistrzynią Australian Open. Jakiś czas temu stało się jasne, że do hiszpańsko-białoruskiego duetu dołączyła Ons Jabeur. Tunezyjka bowiem coraz częściej podczas turniejów spędza swój wolny czas z Badosą i Sabalenką, chętnie też dzieli się ich wspólnymi fotkami w mediach społecznościowych.

Jak się okazuje, Aryna Sabalenka liczyć może na wsparcie nie tylko Pauli Badosy i Ons Jabeur. Wszystko wskazuje na to, że do grona jej bliskich przyjaciółek dołączyła również reprezentantka Kazachstanu, Julia Putincewa . Panie bowiem jakiś czas temu spędzały wspólnie czas w Miami , o czym 29-letnia sportsmenka poinformowała niedawno za pośrednictwem swojego konta na Instagramie.

Julia Putincewa, podobnie jak Aryna Sabalenka, szykuje się do ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie - US Open. Impreza na nowojorskich kortach rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa aż do 8 września. Poczynania polskich tenisistów i tenisistek śledzić będzie można na stronie Interii.