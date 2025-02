Gratulowała jej Świątek, kibice czekali na powrót. Mistrzyni Wimbledonu oficjalnie ogłosiła

Z gratulacjami pospieszyło wtedy całe środowisko. Ciepłe słowa w kierunku południowej sąsiadki wysłała między innymi Iga Świątek. " Tak się cieszę, gratulacje " - napisała raszynianka krótko, acz treściwie. Czeszka obecnie jest już szczęśliwą matką. Jej syn przyszedł na świat 7 lipca. Ciąża była jednak dla zawodniczki ogromnym wyzwaniem . Pod dużym znakiem zapytania stanął powrót 34-latki na kort. "Myślałam, że poród pójdzie lepiej, ale to była gehenna i skończyło się na cesarskim cięciu, więc nie było to zbyt przyjemne" - wyznała na łamach "lp-life.cz".

Petra Kvitova wraca do gry. Podała plan na najbliższe tygodnie

Kibice długo wyczekiwali na kolejne komunikaty. Do końca wierzyli, iż będą one o wiele bardziej optymistycznie. I wreszcie się doczekali. 3 lutego Petra Kvitova przemówiła do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Jestem tutaj, by przekazać wam kilka ekscytujących wiadomości. Po piętnastu miesiącach przerwy od tenisa i urodzeniu synka Petra, wracam do tenisa. Naprawdę tęsknię za rywalizacją, dlatego nie mogę doczekać się tego momentu. Planuję zagrać pod koniec tego miesiąca w turnieju w Austin. Następnie w Indian Wells oraz Miami" - oznajmiła w specjalnym nagraniu.