Grała w finale ze Świątek, już odpadła z Pekinu. Była murowaną faworytką

W tym roku losy obu zawodniczek potoczyły się inaczej. Liderka rankingu w ogóle nie przystąpiła do rywalizacji w Pekinie , a Rosjanka - odpadła już na etapie drugiej rundy zmagań. Niespodziewaną pogromczynią zawodniczki z Oleniegorska okazała się Cristina Bucsa. Hiszpanka, notowana obecnie na 79. miejscu w kobiecym zestawieniu, o 64 lokaty niżej od przeciwniczki, przystępowała do meczu z Samsonową po zwycięstwie z Chinką Xinxin Yao. Jako zdecydowaną faworytkę starcia o awans do trzeciej rundy wskazywano Ludmiłę. Kort zweryfikował jednak te założenia.

Ludmiła Samsonowa odpada z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Sensacyjna porażka Rosjanki

Trzeci set okazał się emocjonalnym rollercoasterem dla obu zawodniczek. Najpierw Bucsa miała 3:0 i 4:1, ale wypuściła przewagę z rąk. Ludmiła zdołała wyrównać na 4:4 i o wszystkim decydowała końcówka. Ta potoczyła się po myśli Cristiny, chociaż najpierw to Rosjanka miała swojego break pointa na 5:4. Nie wykorzystała go jednak, co po chwili się zemściło. Hiszpanka zamknęła spotkanie za drugą piłką meczową, która pojawiła się przy serwisie Samsonowej i doszło do sensacji. Ostatecznie to 79. rakieta świata wygrała 6:1, 4:6, 6:4. Kolejną rywalką Bucsy będzie rozstawiona z "24" Elise Mertens.