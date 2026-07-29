Sezon 2025 był znakomity z perspektywy Amandy Anisimovej. Amerykanka zdobyła dwa tytuły rangi WTA 1000: w Dosze oraz Pekinie. Do tego dwukrotnie grała w wielkoszlemowych finałach. Podczas debiutanckiego starcia o tytuł na Wimbledonie zaznała surowej lekcji, bowiem przegrała z Igą Świątek 0:6, 0:6. Potem dotarła do decydującego starcia w US Open, rewanżując się po drodze Raszyniance za bolesną porażkę z Londynu. W finale uległa jednak Arynie Sabalence. Na koniec zobaczyliśmy ją również w półfinale WTA Finals, gdzie również lepsza okazała się Białorusinka.

Te wyniki przełożyły się na rekordową pozycję Anisimovej w kobiecym rankingu. Na początku stycznia tego roku po raz pierwszy w karierze znalazła się na podium, zajmując trzecią pozycję. Patrząc pod kątem wyników, obecny sezon nie jest jak dotąd aż tak udany dla Amandy, jak poprzedni. Zaczęło się obiecująco, był ćwierćfinał Australian Open oraz półfinał WTA 1000 w Dubaju. Po turnieju w Miami zmagała się z problemami zdrowotnymi, nie grała przez dwa miesiące. Na dodatek pod koniec marca podjęła zaskakującą decyzję o pożegnaniu się z trenerem Rickiem Vleeshouwersem.

Anisimova wróciła do rywalizacji podczas Roland Garros. Od tamtej pory zagrała w tylko trzech turniejach. Wielkoszlemową rywalizację w Paryżu oraz podczas Wimbledonu zakończyła na etapie trzeciej rundy, przez co straciła sporo punktów w rankingu. Obecnie plasuje się na 9. lokacie. Przed nią istotny czas, bowiem ew. potknięcie w US Open może sprawić, że wypadnie z czołowej dziesiątki kobiecego zestawienia.

Amanda Anisimova wznawia współpracę z byłym trenerem

W trakcie wakacyjnej przerwy Amanda podjęła radykalny krok. Okazuje się, że Amerykanka powróciła do współpracy z Vleeshouwersem, zaledwie cztery miesiące po rozstaniu ich zawodowych ścieżek. Na relacji profilu "Match Point Canada" na platformie Instagram pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Anisimova trenuje pod okiem Holendra na jednej z głównych aren turnieju WTA 1000 w Toronto.

Amanda Anisimova i Rick Vleeshouwers wznowili współpracę po czterech miesiącach screen z Instagrama - Match Point Canada materiał zewnętrzny

Już wkrótce przekonamy się, jak ponowna współpraca na linii Anisimova - Vleeshouwers przełoży się na wyniki tenisistki z USA. Z pewnością będą chcieli nawiązać do sukcesów, jakie pojawiły się w ubiegłym roku. Pierwszy sprawdzian już za kilka dni, właśnie podczas tysięcznika w Kanadzie. Rywalizacja w ramach WTA 1000 w Toronto potrwa od 2 do 13 sierpnia. Amanda, z racji wolnego losu w premierowej fazie, wkroczy do gry najwcześniej 4 sierpnia. Do Toronto dotarły już Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszynianka ma za sobą pierwszy trening na kortach National Bank Open.

Amanda Anisimova TIMOTHY A. CLARY AFP

Amanda Anisimova i Rick Vleeshouwers Mauricio Paiz / NurPhoto / NurPhoto via AFP - instagram.com/amandaanisimova/ AFP

Amanda Anisimova David Gray AFP





Skrót finału Wimbledonu 2025: Amanda Anisimova – Iga Świątek [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport