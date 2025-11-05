Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grał z Djokoviciem i Nadalem. Teraz ogłosił zakończenie kariery

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Pedro Cachin postanowił zakończyć swoją zawodową karierę tenisową. Argentyńczyk, który w ubiegłym roku świętował trzydzieste urodziny, poinformował o swojej decyzji w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. "To była niezapomniana podróż, pełna lekcji zdobytych po drodze" - napisał na Instagramie.

Pedro Cachin i Novak Djoković
Pedro Cachin i Novak DjokovićShaun BotterillGetty Images

Droga Pedro Cachina do światowej czołówki nie była łatwa. Zaczynał w turniejach ITF World Tennis Tour, przemierzając setki kilometrów i rywalizując w skromnych warunkach, z dala od wielkich aren. Z czasem jego talent i determinacja zaczęły przynosić efekty - Argentyńczyk wygrał sześć turniejów ATP Challenger Tour, a w 2022 roku po raz pierwszy awansował do TOP 100 rankingu ATP. Otworzyło mu to drzwi do największych imprez świata, w tym turniejów Wielkiego Szlema.

Największy sukces Argentyńczyk odniósł w lipcu 2023 roku, kiedy triumfował na mączce w szwajcarskim Gstaad, zdobywając tytuł w zawodach rangi ATP 250. W swojej karierze mierzył się z największymi - grał z Novakiem Djokoviciem na Wimbledonie i z Rafaelem Nadalem w Madrycie. Swego czasu był on nawet 48. rakietą świata.

Niestety, po udanym sezonie 2023 przyszły słabsze miesiące. Spadek formy i problemy z utrzymaniem wysokiego poziomu sprawiły, że Cachin wypadł z elity - obecnie zajmuje 665. miejsce w rankingu ATP, co nie daje gwarancji udziału nawet w turniejach Challenger. Nic więc dziwnego, że 30-latek tuż przed zakończeniem sezonu zdecydował się na przejście na sportową emeryturę. O swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Pedro Cachin kończy karierę. "Odchodzę z czystym sumieniem"

"48. miejsce na świecie - brzmi łatwo, ale tak nie jest. Dla mnie to godziny treningów, podróży, potu i doświadczeń. Tenis to sport indywidualny, ale sukces rodzi się dzięki ludziom, którzy cię wspierają. (...) Odchodzę z czystym sumieniem i dumny z tego, co osiągnąłem, dając z siebie wszystko. Nadal będę blisko tenisa, bo to pasja, która we mnie żyje każdego dnia" - napisał. Do swojego wpisu dodał serię zdjęć przedstawiających najważniejsze momenty kariery - od debiutu na wielkich kortach po triumfy w mniejszych turniejach.

Na koniec Cachin podziękował rodzinie, dziewczynie, przyjaciołom i wszystkim, którzy wspierali go przez lata. "Dziękuję, tenisie, za wszystkie doświadczenia i lekcje" - zakończył, żegnając się z fanami i zawodowym sportem w sposób skromny, ale pełen klasy.

Tenisista w białym stroju uderza piłkę rakietą podczas meczu, skupiony i dynamiczny ruch uwidacznia sportową determinację, w tle widownia i kwiatowe dekoracje.
Pedro CachinNurPhotoGetty Images
Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe stroje na tle kortu tenisowego, jeden z nich ma opaskę na głowie, obaj patrzą w stronę obiektywu i uśmiechają się.
Pedro Cachin i Rafael NadalJulian FinneyGetty Images
Dwóch tenisistów w białych koszulkach wymienia uścisk dłoni po zakończonym meczu na korcie, wokół zgromadzona publiczność.
Novak Djokovic i Pedro CachinShi TangGetty Images
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja