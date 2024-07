Grał w półfinale US Open, teraz zjada go frustracja. Nazwał rywali "klaunami"

Frances Tiafoe w drugiej połowie 2022 i w całym 2023 roku wzniósł się na wyżyny w swojej dotychczasowej karierze. Amerykański tenisista dotarł wówczas do półfinału (2022) i ćwierćfinału (2023) US Open i wdarł się przebojem do czołowej dziesiątki rankingu ATP. Obecnie jego pozycja i wyniki są już znacznie gorsze. 26-latek w bólach pokonał Matteo Arnaldiego w pierwszej rundzie Wimbledonu, ale po spotkaniu najwięcej mówiło się o kuriozalnej wypowiedzi zwycięzcy.