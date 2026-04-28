Gorzkie 4-4 Aryny Sabalenki. W tej elicie jej nie ma. "Wisienka na torcie"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Aryna Sabalenka w poniedziałek odniosła ważne zwycięstwo przeciwko Naomi Osace, mimo że musiała gonić wynik po pierwszym secie. To po raz kolejny pokazało jej odporność mentalną. Były trener Sereny Williams doszedł do wniosku, że Białorusinka jest nieco niedoceniona. Podkreślił jej regularność, ciągłość utrzymywania się w czołówce oraz grę w tie-breakach. Ma jednak jedno "ale".

Aryna Sabalenka w sportowym stroju w odcieniach różu i pomarańczu, z kucykiem, na ciemnym tle.
Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka za siedem dni będzie obchodzić 28. urodziny. Jej sportowe CV jest bardzo bogate. 88 tygodni w roli liderki światowego rankingu, 24 tytuły singlowe, w tym po trzy triumfy w Wuhan i Madrycie, dwa w Miami, do tego zwycięstwa w Cincinnati, Indian Wells czy Dosze. Te liczby mówią same za siebie.

Głos w temacie Białorusinki zabrał nagle Rick Macci. Przyczyną jego wtorkowego wpisu na platformie X była najprawdopodobniej poniedziałkowa wygrana nad Naomi Osaką. Zawodniczka urodzona w Mińsku przegrała pierwszego seta, ale odwróciła losy rywalizacji.

- Sabalenka zasługuje na wiele więcej uznania, ponieważ jej regularność, którą prezentuje tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, jest naprawdę wyjątkowa. W tie-breakach radzi sobie po prostu rewelacyjnie i od wielu lat utrzymuje się na szczycie - napisał, chwaląc jednocześnie kilka cech światowej "jedynki".

Idzie jak burza przez Madrid Open. Cały kraj w ekstazie. "Fenomen"

Macci ma jedno "ale" do Sabalenki. Nie omieszkał wspomnieć. "Wisienka na torcie"

W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. Liderka rankingu WTA wygrała tylko połowę finałów wielkoszlemowych, do których podchodziła. Ma w nich bilans 4-4, w tym od 2025 roku 1-3. Wygrała Australian Open 2023 i 2024, US Open 2024 i 2025. Przegrała finały na Australian Open 2025 i 2026, US Open 2023 i Rolandzie Garrosie 2025. Wciąż czeka na swój pierwszy mecz o mistrzostwo Wimbledonu.

To wszystko również jest zauważane przez byłego szkoleniowca Sereny Williams.

Wisienką na torcie byłoby, gdyby regularnie wygrywała finały turniejów wielkoszlemowych - wtedy wkroczyłaby do elitarnego grona tenisistek z dwucyfrową liczbą takowych tytułów
Rick Macci

Aby znaleźć się w historycznym TOP10, Sabalenka potrzebuje ośmiu Szlemów, tyle ile Suzanne Lenglen i Molla Bjurstedt Mallory. Musiałaby mieć 100 procent win-ratio ze swoich finałów, by być tam już w tym momencie. Podium stanowią wyczyny Margaret Court (24), wspomnianej Williams (23) i Steffi Graf (22).

Podopieczna Antona Dubrowa gra teraz o czwarty tytuł w Madrycie. We wtorkowy wieczór zmierzy się w 1/8 finału z Amerykanką Hailey Baptiste.

Dawid Celt nagle zaczął mówić o Świątek. I ujawnił: Nie wszyscy wiedzą

Zobacz również:

Jelena Rybakina, w miniaturze tenisistka z Kazachstanu ma pretensje do sędziny
Tenis

Kłótnia na korcie. Rybakina wściekła. "Żartujesz sobie?"

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński
Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
Aryna SabalenkaAFP
Zawodniczka tenisa w sportowym stroju trzyma rakietę nad głową i zakrywa twarz rękami, wyrażając silne emocje na korcie.
Aryna SabalenkaTIMOTHY A.CLARY / AFPAFP
Zawodniczka tenisa ubrana w czerwony strój sportowy stoi na korcie z ręką przyłożoną do ust, wyrażając emocje. W tle widoczna niewyraźna postać trzymająca piłkę tenisową.
Aryna SabalenkaFatima ShbairEast News
PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczuPolsat Sport
