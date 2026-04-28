Gorzkie 4-4 Aryny Sabalenki. W tej elicie jej nie ma. "Wisienka na torcie"

Aryna Sabalenka za siedem dni będzie obchodzić 28. urodziny. Jej sportowe CV jest bardzo bogate. 88 tygodni w roli liderki światowego rankingu, 24 tytuły singlowe, w tym po trzy triumfy w Wuhan i Madrycie, dwa w Miami, do tego zwycięstwa w Cincinnati, Indian Wells czy Dosze. Te liczby mówią same za siebie.

Głos w temacie Białorusinki zabrał nagle Rick Macci. Przyczyną jego wtorkowego wpisu na platformie X była najprawdopodobniej poniedziałkowa wygrana nad Naomi Osaką. Zawodniczka urodzona w Mińsku przegrała pierwszego seta, ale odwróciła losy rywalizacji.

- Sabalenka zasługuje na wiele więcej uznania, ponieważ jej regularność, którą prezentuje tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, jest naprawdę wyjątkowa. W tie-breakach radzi sobie po prostu rewelacyjnie i od wielu lat utrzymuje się na szczycie - napisał, chwaląc jednocześnie kilka cech światowej "jedynki".

Macci ma jedno "ale" do Sabalenki. Nie omieszkał wspomnieć. "Wisienka na torcie"

W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. Liderka rankingu WTA wygrała tylko połowę finałów wielkoszlemowych, do których podchodziła. Ma w nich bilans 4-4, w tym od 2025 roku 1-3. Wygrała Australian Open 2023 i 2024, US Open 2024 i 2025. Przegrała finały na Australian Open 2025 i 2026, US Open 2023 i Rolandzie Garrosie 2025. Wciąż czeka na swój pierwszy mecz o mistrzostwo Wimbledonu.

To wszystko również jest zauważane przez byłego szkoleniowca Sereny Williams.

Wisienką na torcie byłoby, gdyby regularnie wygrywała finały turniejów wielkoszlemowych - wtedy wkroczyłaby do elitarnego grona tenisistek z dwucyfrową liczbą takowych tytułów

Aby znaleźć się w historycznym TOP10, Sabalenka potrzebuje ośmiu Szlemów, tyle ile Suzanne Lenglen i Molla Bjurstedt Mallory. Musiałaby mieć 100 procent win-ratio ze swoich finałów, by być tam już w tym momencie. Podium stanowią wyczyny Margaret Court (24), wspomnianej Williams (23) i Steffi Graf (22).

Podopieczna Antona Dubrowa gra teraz o czwarty tytuł w Madrycie. We wtorkowy wieczór zmierzy się w 1/8 finału z Amerykanką Hailey Baptiste.

