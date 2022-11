Gorzki czwartek w Glasgow. Polki odpadły z Billie Jean King Cup

W rywalizacji Czeszek z Polkami na pierwszy ogień do akcji wkroczyły Karolina Muchova i Magdalena Fręch. Nasza reprezentantka nie była w stanie nawiązać równej rywalizacji z przeciwniczką, przegrywając 2:6, 2:6. Już w pierwszym gemie spotkania została przełamana, a kilka minut później straciła serwis drugi raz i przegrywała 4:1. 26-latce urodzonej w Ołomuńcu nie pozostało nic innego jak przypilnować swojego serwisu i zakończyć pierwszego seta, co też się stało.

Linette pomściła Fręch. Ostatecznie nie udało się uniknąć odpadnięcia

Druga partia zaczęła się od zimnego prysznica. 30-latka przegrała gema serwisowego, ale to był ostatni moment dobrej gry Pliskovej. Po przełamaniu na 1:3 wyglądała na zrezygnowaną, coraz więcej zagrań lądowało poza kortem. Drastycznie spadłu jej statystyki pierwszego podania. To było jak woda na młyn dla Linette, która zachowała zimną krew i nie dopuściła już przeciwniczki do ani jednego break pointa. Dzięki zwycięstwu wyrównała stan rywalizacji między oboma zespołami.