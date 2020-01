Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza leci dzisiaj na dziesięciodniowy obóz na Cypr. Wśród graczy jest nowy zawodnik. To pozyskany kilka dni temu Erik Jirka. Z grą 22-letniego skrzydłowego w górniczym klubie wiążą wielkie nadzieje.

Mimo młodego wieku Jirka ma już na swoim koncie mistrzostwo Słowacji, po które w 2018 roku sięgnął ze Spartakiem Trnawa, a rok później świętował mistrzostwo z Crveną Zvezdą Belgrad. Słynny serbski klubu zapłacił za młodzieżowego reprezentanta Słowacji 650 tys. euro.

Z klubowym mistrzem Europy z 1991 roku piłkarz podpisał czteroletni kontrakt. Jesienią, na zasadzie wypożyczenia, występował w zespole Radniczki Nisz. Zagrał w 16 spotkaniach, w których cztery razy trafiał do siatki i zaliczył tyle samo asyst. Teraz swoją dobrze rozwijającą się karierę będzie kontynuował w naszej Ekstraklasie. Do Górnika został wypożyczony do końca bieżących rozgrywek.

- Cieszę się, że moją osobą zainteresował się taki klub, jak Górnik. Dobrze, że wszystko udało się doprowadzić do finału i jestem w tym klubie. Mam duże oczekiwania przed grą w Zabrzu. Na pewno będzie mi o tyle łatwej, że w zespole jest Martin Chudy, z którym grałem w Spartaku. Zresztą przed podpisaniem umowy rozmawiałem też z innym byłym zawodnikiem Górnika Erikiem Grendelem - opowiada o swoich pierwszych dniach w Zabrzu słowacki skrzydłowy.

Jak mówi jego menedżer Adrian Luczan, zimą nie brakowało chętnych na usługi reprezentowanego przez niego zawodnika. - Była opcja z Włoch, propozycja z Hiszpanii. Wiele rzeczy sprawiło, że jest w Zabrzu. Decydenci przedstawili nam interesujący projekt dotyczący rozwoju klubu i przekonali piłkarza do tego, żeby podpisał umowę. Górnik to dla niego dobre miejsce, gdyby tak nie było, to nie związywałby się z tym klubem. Erik słyszał o kibicach, że mocno go wspierają i licznie przychodzą na mecze. To dla niego krok w rozwoju. Jest bardzo zmotywowany przed występami w zabrzańskim klubie i liczy na asysty oraz bramki w swoim wykonaniu - mówi Luczan.

Dziś Erik Jirka leci z Górnikiem na Cypr. Zabrzanie będą tam trenowali do 25 stycznia i rozegrają pięć meczów sparingowych. Rywalami będą tam kolejno: węgierski Diosgyori VTK, rumuńska CF Chindia Targoviste, kluby zza naszej południowej granicy AS Trenczyn i FK Teplice, a także na zakończenie AFK Csikszereda Miercurea Ciuc z Rumunii. Pierwszym ligowym rywalem Górnika będzie 8 lutego Korona w Kielcach.

Michał Zichlarz, Zabrze

Kadra Górnika na zgrupowanie na Cyprze:

Bramkarze: Martin Chudy, Dawid Kudła, Tomasz Loska, Bartosz Neugebauer.



Obrońcy: Paweł Bochniewicz, Bartłomiej Eizenchart, Adrian Gryszkiewicz, Erik Janża, Michał Koj, Aleksander Paluszek, Dariusz Pawłowski, Boris Sekulić, Przemysław Wiśniewski.

Pomocnicy: Filip Bainović, Juan Bauza, Jesus Jimenez, Erik Jirka, Wojciech Kobylarczyk, David Kopacz, Kamil Lukoszek, Alasana Manneh, Mateusz Matras, Szymon Matuszek, Michał Rostkowski, Adam Ryczkowski, Daniel Ściślak, Łukasz Wolsztyński.



Napastnicy: Igor Angulo, Piotr Krawczyk, Kamil Zapolnik.