Gorąco wokół Rybakiny, werdykt ws. trenera już jasny. Głos "prosto z Rosji"

Przed Australian Open w mediach zapanowało poruszenie wokół Jeleny Rybakiny i powrotu Stefano Vukova do jej sztabu szkoleniowego. Trener został zawieszony przez WTA, a Kazaszka musiała zdecydować, co w tej sytuacji zrobić. Niedługo później jej zespół opuścił Goran Ivanisević, a na jego miejsce zatrudniono Davide Sanguinettiego. Wiele do powiedzenia na temat współpracy z nim miała do powiedzenia była rosyjska tenisistka, Dinara Safina.