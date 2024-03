Novak Djoković od bardzo długiego czasu jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie. Serb w pewnym momencie swojej kariery miał problemy z łokciem, przez co musiał zmienić swój ruch serwisowy. W tym pomógł mu Goran Ivanisević, z którym Djoković był związany aż do niedawna. Mogłoby się wydawać, że ta współpraca będzie trwać aż do końca kariery. Jak się jednak okazało, nawet ta współpraca musiała mieć swój kres, co wydawało się wręcz niemożliwe.

