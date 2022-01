"Djoko" pierwotnie uzyskał zgodę na wjazd do Australii mimo braku szczepienia przeciwko COVID-19 jako tzw. "wyjątek medyczny". Gdy dotarł do tego kraju usłyszał, że jego wiza została jednak anulowana, a jego samego skierowano na ścisłą izolację, zabierając portfel, a nawet (na pewien czas) telefon. Ostatecznie apelacja, złożona przez tenisistę została rozpatrzona pozytywnie, lecz na tym zamieszanie się nie skończyło.

Gorąco wokół Djokovicia. Polityk grzmi

Serb i jego prawnicy ujawnili dokumenty, z których wynikało, że już w połowie grudnia miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i tym samym nie mógł się zaszczepić. Tyle, że ta linia miała sporo luk: Djoković po tym terminie regularnie pojawiał się publicznie. To właśnie złamanie zasad izolacji i związany z tym brak zaufania sprawiają, że minister Alex Hawke rozważa ostateczne anulowanie wizy.



Choć turniej zbliża się wielkimi krokami i rozlosowano już jego drabinkę... nadal nie podjął decyzji. Spotyka się to ze zdecydowaną reakcją australijskich polityków. - Czas zakończyć tę debatę. Skończyć z tym raz na zawsze. Alex, gdzie jesteś, zgubiłeś się? - grzmiała na antenie "Nine Network" senator Jacqui Lambie z Tasmanii.



- Skoro nie umiecie zdecydować w sprawie Djokovicia, jakim cudem rządzicie tym krajem? Cóż za bałagan - dodawała.



Australian Open rozpocznie się już 17 stycznia (w najbliższy poniedziałek). Pierwszym rywalem Djokovicia (o ile ten wystartuje) będzie jego rodak, Miomir Kecmanović.