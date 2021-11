Polak w Paryżu w pierwszej rundzie ma wolny los. W kolejnej zagra natomiast ze zwycięzcą spotkania pomiędzy Amerykaninem Tommym Paulem a Niemcem Janem-Lennardem Struffem.

Norrie w stolicy Francji zaczynał od pierwszej rundy. I potrzebował zaledwie godziny i 13 minut, by rozprawić się z Delbonisem.



Dzięki zwycięstwu w rankingu ATP Race, który decyduje o wyjeździe do Turynu Brytyjczyk traci tylko 55 punktów do Hurkacza. Polak zajmuje w wirtualnej klasyfikacji 10. miejsce.



Sześciu tenisistów ma już zapewniony awans do finałów ATP. Są nimi: Serb Novak Djoković, Rosjanin Daniił Miedwiediew, Grek Stefanos Tsitsipas, Niemiec Alexander Zverev, kolejny Rosjanin Andriej Rublow i Włoch Matteo Berrettini.



Kilku tenisistów walczy jeszcze o finały ATP

W walce o dwa pozostałe miejsce są jeszcze: Norweg Casper Ruud (3105 punktów), Włoch Jannik Sinner (3015), Hurkacz (2965), Norrie (2910) i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (2430). Wszyscy występują w turnieju w stolicy Francji.



W poniedziałek już nawet teoretyczne szanse stracił Asłan Karacew. Rosjanin przegrał w pierwszej rundzie w Paryżu z Amerykaninem Sebastianem Kordą 2:6, 7:6 (11-9), 6:7 (5-7).



W Turynie wystąpi ośmiu najlepszych zawodników klasyfikacje Race (Hiszpan Rafael Nadal, który jest dziewiąty w wirtualnym rankingu się nie liczy, bo leczy się po kontuzji i nie zagra w stolicy Piemontu), a dwóch będzie rezerwowymi. Zdjęcie Cameron Norrie /PAP/EPA

