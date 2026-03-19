Godziny do meczu ze Świątek, a tu komunikat. Linette zagra z Pegulą. WTA potwierdza

We wtorek Magda Linette rozegrała swój pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Miami. Jego stawką była możliwość potyczki z Igą Świątek w drugiej rundzie. Poznanianka walczyła o awans do kolejnej fazy z Warwarą Graczową. Początkowo spotkanie nie układało się po myśli 34-latki. Nasza tenisistka popełniała mnóstwo błędów, wyglądała na mocno sfrustrowaną. W związku z tym wyraźnie przegrała premierową partię. Od następnego seta podniosła poziom swojej gry, co od razu przełożyło się na wynik i obniżenie pewności siebie u reprezentantki Francji.

Ostatecznie to Linette triumfowała 2:6, 6:2, 6:0 i zagwarantowała sobie drugą w karierze batalię przeciwko Świątek. Ich pierwszy pojedynek miał miejsce w Pekinie, na początku października 2023 roku. Wówczas Iga zwyciężyła 6:1, 6:1, a później pognała po końcowy tytuł. Zobaczymy, jak tym razem potoczą się losy. Spotkanie z udziałem Polek zaplanowano jako trzecie w kolejności od godz. 17:00 naszego czasu na głównej arenie (po Eala - Siegemund i Marozsan - Fonseca). W drugim meczu od godz. 16:00 na obiekcie Butch Buchholz zagra Hubert Hurkacz z Ethanem Quinnem (po Valentova - Volynets), a w ostatnim starciu dnia na korcie numer 7 (piąty od godz. 15:00) - Kamil Majchrzak z Miomirem Kecmanoviciem.

WTA Miami: Magda Linette wystąpi nie tylko w singlu

Gdy oczekiwaliśmy na czwartkowy plan gier, by poznać m.in. przybliżoną godzinę starcia naszych reprezentantek, na stronie WTA opublikowano wyniki losowania deblowej drabinki. W zmaganiach gry podwójnej zobaczymy w akcji jedną Polkę - i jest nią właśnie Magda. Tym razem Poznanianka zdecydowała się na występ w parze z Ann Li. Co ciekawe, panie zagrały przeciwko sobie w singlu podczas drugiej rundy Australian Open 2026. Wówczas 34-latka triumfowała 6:3, 6:3. Na Florydzie stworzą wspólny team w innej kategorii.

Razem z Amerykanką trafiły na "dzień dobry" na wymagający duet. Przeciwniczkami będą Storm Hunter, czyli była liderka deblowego rankingu oraz... Jessica Pegula. Tenisistka z USA, plasująca się na 5. miejscu w singlowym zestawieniu, potrafi też bardzo dobrze radzić sobie w grze podwójnej. Prywatnie są bardzo dobrymi znajomymi z Linette, mieszkają blisko siebie na Florydzie. Tym razem przyjdzie im się spotkać po przeciwnych stronach siatki. Zwyciężczynie tej rywalizacji zagrają o ćwierćfinał z teamem Mirra Andriejewa/Victoria Mboko albo Ellen Perez/Demi Schuurs.

Wkrótce zobaczymy, jak Magda poradzi sobie w deblowych rozgrywkach. Najpierw czeka ją jednak potyczka z Igą Świątek. Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca.

Jessica Pegula Pedro PARDO AFP

Ann Li Martin Keep AFP

Storm Hunter William West AFP

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie”. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press