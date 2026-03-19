Godziny do meczu ze Świątek, a tu komunikat. Linette zagra z Pegulą. WTA potwierdza
Organizatorzy turnieju w Miami zmagają się z problemami pogodowymi od samego początku rozgrywek na Florydzie. Mimo to na czwartek przewidziano pierwsze mecze drugiej rundy singla kobiet. W tym gronie znalazło się także polskie spotkanie. Magda Linette, pokonując w trzech setach Warwarę Graczową, zagwarantowała sobie starcie z Igą Świątek. W nocy opublikowano komunikat na stronie WTA. Dotyczył on Poznanianki. Okazało się, że zmierzy się ze swoją dobrą znajomą - Jessicą Pegulą.
We wtorek Magda Linette rozegrała swój pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Miami. Jego stawką była możliwość potyczki z Igą Świątek w drugiej rundzie. Poznanianka walczyła o awans do kolejnej fazy z Warwarą Graczową. Początkowo spotkanie nie układało się po myśli 34-latki. Nasza tenisistka popełniała mnóstwo błędów, wyglądała na mocno sfrustrowaną. W związku z tym wyraźnie przegrała premierową partię. Od następnego seta podniosła poziom swojej gry, co od razu przełożyło się na wynik i obniżenie pewności siebie u reprezentantki Francji.
Ostatecznie to Linette triumfowała 2:6, 6:2, 6:0 i zagwarantowała sobie drugą w karierze batalię przeciwko Świątek. Ich pierwszy pojedynek miał miejsce w Pekinie, na początku października 2023 roku. Wówczas Iga zwyciężyła 6:1, 6:1, a później pognała po końcowy tytuł. Zobaczymy, jak tym razem potoczą się losy. Spotkanie z udziałem Polek zaplanowano jako trzecie w kolejności od godz. 17:00 naszego czasu na głównej arenie (po Eala - Siegemund i Marozsan - Fonseca). W drugim meczu od godz. 16:00 na obiekcie Butch Buchholz zagra Hubert Hurkacz z Ethanem Quinnem (po Valentova - Volynets), a w ostatnim starciu dnia na korcie numer 7 (piąty od godz. 15:00) - Kamil Majchrzak z Miomirem Kecmanoviciem.
WTA Miami: Magda Linette wystąpi nie tylko w singlu
Gdy oczekiwaliśmy na czwartkowy plan gier, by poznać m.in. przybliżoną godzinę starcia naszych reprezentantek, na stronie WTA opublikowano wyniki losowania deblowej drabinki. W zmaganiach gry podwójnej zobaczymy w akcji jedną Polkę - i jest nią właśnie Magda. Tym razem Poznanianka zdecydowała się na występ w parze z Ann Li. Co ciekawe, panie zagrały przeciwko sobie w singlu podczas drugiej rundy Australian Open 2026. Wówczas 34-latka triumfowała 6:3, 6:3. Na Florydzie stworzą wspólny team w innej kategorii.
Razem z Amerykanką trafiły na "dzień dobry" na wymagający duet. Przeciwniczkami będą Storm Hunter, czyli była liderka deblowego rankingu oraz... Jessica Pegula. Tenisistka z USA, plasująca się na 5. miejscu w singlowym zestawieniu, potrafi też bardzo dobrze radzić sobie w grze podwójnej. Prywatnie są bardzo dobrymi znajomymi z Linette, mieszkają blisko siebie na Florydzie. Tym razem przyjdzie im się spotkać po przeciwnych stronach siatki. Zwyciężczynie tej rywalizacji zagrają o ćwierćfinał z teamem Mirra Andriejewa/Victoria Mboko albo Ellen Perez/Demi Schuurs.
Wkrótce zobaczymy, jak Magda poradzi sobie w deblowych rozgrywkach. Najpierw czeka ją jednak potyczka z Igą Świątek. Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca.