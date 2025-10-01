Godziny do meczu Świątek, a tu wycofanie gwiazdy. Ogłasza definitywny koniec

Azja jak na razie pozostaje wyjątkowo szczęśliwym miejscem dla Igi Świątek. Polka we wrześniu triumfowała w rozgrywkach WTA Seul, a dobrą formę przełożyła również na występy w Pekinie. W błyskawicznym tempie awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się z Emmą Navarro.

Świątek murowaną faworytką 1/8 finału WTA Pekin. Znamy godzinę meczu

Bukmacherzy 17. zawodniczce rankingu WTA nie dają zbyt wielkich szans na zwycięstwo. Dość powiedzieć, że kursy na nią wynoszą aż 7:1. W końcu nigdy nie udało jej się wygrać z raszynianką, choć miała ku temu dwie sposobności.

Organizatorzy ogłosili, że Polka i Amerykanka na korcie pojawią się w środę nie przed 13:00. Na kilka godzin przed ich spotkaniem media obiegł zaskakujący komunikat. Gwiazda ogłosiła koniec kariery.

Gael Monfils ogłosił koniec kariery. Piękna wiadomość do kibiców

Mowa o Gaelu Monfilsie, który podzielił się z kibicami długą wiadomością. 39-latek przekazał w mediach społecznościowych, że po sezonie 2026 zakończy profesjonalną karierę.

Trzymałem rakietę po raz pierwszy, jak miałem dwa i pół roku, a karierę rozpocząłem, mając lat 18. Teraz, miesiąc po celebracji swoich 39. urodzin chciałbym podzielić się z Wami wiadomością, że najbliższy rok będzie moim ostatnim jako profesjonalny tenisista

W dalszej części komunikatu doświadczony Francuz zwrócił się z podziękowaniami do poszczególnych członków swojej rodziny - żony, córki, najlepszego przyjaciela i członków sztabu szkoleniowego i najbliższego otoczenia.

Monfils podziękował również kibicom za wieloletnie wsparcie. Nie zabrakło także kilku ciepłych słów pod adresem rywali, z którymi był bardzo blisko - Jo-Wilfreda Tsongi, Gillesa Simona i Richarda Gasqueta. Wyraził przy tym ubolewanie, że nigdy nie udało mu się sięgnąć po triumf w turnieju wielkoszlemowym.

"Nowe, ekscytujące pokolenie graczy już tu jest i mam nadzieję, że będą czerpać radość z czasu spędzonego na korcie tak samo jak ja przez ostatnie dwie dekady. Ryzykując, że zabrzmię jak ojciec - którym jestem - naprawdę to wszystko mija tak szybko [...] Mój cel na najbliższy rok jest prosty - Cieszyć się każdą minutą i grać, jak gdyby każdy mecz miał być moim ostatnim - zakończył 39-latek.

Najwyżej w karierze Gael Monfils klasyfikowany był na 6. miejscu. Sięgnął po 13 tytułów w turniejach rangi ATP, w tym w Waszyngtonie, czy dwukrotnie w Rotterdamie. Razem z Yannickiem Noahem dzieli rekord największej liczby zwycięstw w meczach Roland Garros przez Francuza (równo 40).

Gael Monfils Kena Betancur AFP

Hubert Hurkacz i Gael Monfils w czasie treningów przed Laver Cup Matthew Stockman AFP

Jelina Switolina i Gael Monfils AFP