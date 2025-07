Godziny do meczu, a mistrzyni Szlema zaczepiła przeciwniczkę. Niespodziewane słowa

Jako pierwsza do rozmowy zasiadła 22-latka. Ta wypowiadała się o rywalce w samych superlatywach. Przyznała również, że mimo wielu wspólnych turniejów, w którym biorą udział, nigdy ze sobą nie rozmawiały . Mimo to mistrzyni US Open z 2021 roku nie może się już doczekać tego meczu.

Co więcej, poproszona została o wskazanie podobieństw i różnic, które widzi w sobie i 27-latce. Porównała pierwszą wygraną turnieju wielkoszlemowego przez Osakę i siebie w dość prosty sposób. Wyjawiła, że kiedy to ona wygrała US Open, to była nieznaną zawodniczą. Japonka natomiast nie zaskoczyła aż tak bardzo, gdyż zdołała przed swoim debiutanckim triumfem sięgnąć po Indian Wells.