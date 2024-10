Godzina gry w meczu Gauff i to był koniec. Drugi set zakończony dominacją

Coco Gauff po odpadnięciu z US Open już na poziomie 1/8 finału, co było bez wątpienia dla niej rezultatem poniżej własnych oczekiwań, złapała na korcie więcej niż dobry rytm i podczas zawodów w Pekinie sięgnęła po tytuł, ogrywając w finale Karolinę Muchovą.

Wuhan Open. Coco Gauff ograła Martę Kostiuk. Deklasacja w drugim secie

W drugim secie za to nastąpiła absolutna dominacja reprezentantki USA - choć to Kostiuk wygrała otwierającego gema, to potem rywalizacja toczyła się już wyłącznie pod dyktando Coco Gauff. Ta zwyciężyła 6:1 i 2:0 w całym meczu po mniej więcej godzinie grania.