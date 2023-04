Głośny powrót gwiazdy. Elina Switolina znów w grze

WTA w Charleston: Elina Switolina wróciła na kort

W pierwszej rundzie trafiła na reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą, która była wyraźną faworytką tego pojedynku. Jednak nieoczekiwanie w pierwszej partii to wracająca na kort Switolina zaprezentowała się lepiej i chociaż w gemie numer dziesięć musiała bronić piłki setowej, to jednak udało jej się wyjść z opresji, doprowadzić do tie breaka, a tam rozstrzygnąć losy seta na swoją korzyść.