Głośno wokół rywalki Igi Świątek. W końcu przyznała się do jednej rzeczy

W niektórych przypadkach nie byli w stanie nadążać za pytaniami, które zadawałam i może dlatego to się tak szybko skończyło. Zawsze to robiłam. Ciągle prowokuję i zadaję pytania trenerom, kwestionuję ich punkt widzenia. Nie jestem typem osoby, której można mówić, co ma robić i to zrobię. Muszę zrozumieć dlaczego ktoś mi każe coś wykonać i wtedy działam

~ przyznała w rozmowie z "BBC".