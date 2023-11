Głośno wokół Rosjanina. Najpierw obraźliwy gest, a potem te słowa

27-latek nie mógł pogodzić się z faktem, że publiczność sympatyzowała z jego rywalem . Nie zamierzał być obojętnym wobec ich postawy i kilka razy wdał się z ludźmi w poważną dyskusję. Mało tego, próbował nawet ich uciszać. " Jak nie chcą, żebym grał, to przestanę " - denerwował się Miedwiediew.

Finał US Open. Daniił Miedwiediew - Novak Djoković Skrót meczu. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Rosyjski gwiazdor znów dał o sobie znać. Tym razem mocno przesadził

Sprawdziłem paznokcie w ten sposób. To wszystko, nic więcej. Dlaczego miałbym zrobić coś takiego temu pięknemu tłumowi w Paris Bercy?

"Rzuciłem rakietę, zostałem wygwizdany, to normalnie. Nie widzę z tym problemu. Takie sytuacje czasem się zdarzają. Słyszałem buczenie publiczności. Nie rozumiałem, dlaczego to robili. Skupiłem się tylko na grze. To właściwie koniec całej historii" - dodał, cytowany przez "Independent".