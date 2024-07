Andy Murray w czwartek rozegrał pierwszej rundy gry podwójnej Wimbledonu ze swoim bratem Jamiem. Przegrali z australijskim duetem Rinky Hijikata - John Peers 6:7(6), 4:6. To nie miał być ostatni mecz Andy'ego Murraya na kortach Wimbledonu, bo planował jeszcze występ w mikście, ale w powietrzu unosiła się już atmosfera pożegnania. Wywiad pomeczowy trwał kilkanaście minut, a dwukrotny triumfator The Championships dziękował kibicom za wszystkie lata wsparcia. Organizatorzy wyemitowali specjalny filmik podsumowujący jego karierę.

Na korcie centralnym pojawili się Novak Djoković, Iga Świątek czy Holger Rune, by oklaskiwać mistrza olimpijskiego sprzed dwunastu lat właśnie z Londynu. Na trybunach była obecna jego żona, dzieci i rodzice. Wcześniej w loży królewskiej siedział Roger Federer, ale doczekał meczu Murraya z powodu obowiązków. - Żałuję, że nie mogłem tam być. Byłem już w samolocie. Przyleciałem we wtorek, by oglądać jego mecz w singlu, ale kiedy wszedłem na pokład, dowiedziałem się, że się z niego wycofał - powiedział. 37-latek urodzony w Glasgow zrezygnował z gry pojedynczej z powodów zdrowotnych.