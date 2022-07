Niespełna cztery lata temu Agnieszka Radwańska zakończyła sportową karierę , lecz jej fani raz po raz mogą podziwiać ją na korcie i przy okazji różnych tenisowych imprez. Niegdysiejsza wiceliderka rankingu WTA szykuje się do specjalnego meczu pokazowego z Igą Świątek. Dochód z wydarzenia przekazany zostanie na pomoc Ukrainie.

Jednak obecnie "Isia" skupia się na swoim udziale w turnieju legend na Wimbledonie. W pierwszej rundzie, razem z Jeleną Janković, pokonała duet Flavia Pennetta - Francesca Schavione , a w drugiej odprawiła z kwitkiem parę Casey Dellacqua - Alicia Molik . Forma Polki sprawia, że coraz głośniej mówi się o tym, że może zajść nawet do finału.

Sama zawodniczka liczy na taki właśnie obrót spraw. Ma już nawet pomysł, kto mógłby stanąć na korcie naprzeciw niej i Jeleny. Chciałaby zmierzyć się z Martiną Hingis i Kim Clijsters . "To z pewnością najlepsza para turnieju legend. Fajnie byłoby zagrać z nimi w finale" - opowiadała.

Radwańska jest pełna nadziei i dobrego nastawienia. Jednak jej nastrój może zostać właśnie zniszczony internetową aferą...

Gwiazda o Idze Świątek: To i tak specjalnie nie ma sensu

Agnieszka Radwańska wsparła Nicka Kyrgiosa. Kibice w szoku: "Usuń to"

Radwańska nie tylko bierze czynny udział w Wimbledonie, ale też wykorzystuje okazję, by okazać wsparcie uczestnikom głównego turnieju. W jednym z wpisów na InstaStories publicznie skierowała miłą uwagę do Nicka Kyrgiosa. Tym samym ujawniła, że to właśnie Australijczykowi kibicowała podczas ćwierćfinałowego pojedynku z Christianem Garinem .

Ta z pozoru niewinna rzecz wywołała wśród internautów spore poruszenie. Rozzłościł ich fakt, że "Isia" wspiera tak kontrowersyjnego tenisistę, który ma na koncie różne dyskusyjne zachowania. Zresztą i teraz na Wimbledonie są z nim problemy. Pluł w kierunku kibiców, ostro dyskutował z sędziami, a podczas ostatniego meczu z Chilijczykiem... podburzał publiczność prowokacyjnym gestem.

Przez wzgląd na te fakty fani tenisa zaczęli domagać się od "Isi"... usunięcia wpisu z dopingiem dla Kyrgiosa. "Aga, usuń to natychmiast", "Jestem w szoku", "Jestem także zszokowana! Jak Aga może kibicować Kyrgiosowi?", "Nie mogę w to uwierzyć Aga, naprawdę to napisałaś?!", "Jezu Chryste, Aga..." - oburzają się internauci.

Wpis, zgodnie z algorytmem Instagrama, zniknął po 24 godzinach od publikacji, lecz gorąca dyskusja o nim trwa nadal...

Dramat Rafy Nadala. Jest reakcja Nicka Kyrgiosa

