Głośno o tym, co zrobiła Sabalenka. Ogłosił to bez ogródek. "Jak idioci"

Madison Keys awansowała do wielkiego finału Australian Open, pokonując w niezwykle zaciętym półfinale 5:7, 6:1, 7:6 (10-8) Igę Świątek, która wyrównała swój najlepszy wynik w karierze z Melbourne. Wcześniej Amerykanka miała na rozkładzie także między innymi Elinę Switolinę, Jelenę Rybakinę czy swoją rodaczkę Danielle Collins. Jej droga do finału była więc niezwykle wymagająca, lecz na koniec czekało ją najtrudniejsze wyzwanie - pojedynek z Aryną Sabalenką, która triumfowała w Australii w dwóch poprzednich sezonach. Reklama

Finałowa batalia rozpoczęła się po myśli Madison Keys, która wygrała pierwszego seta 6:3. W drugim została jednak rozbita przez liderkę rankingu WTA, zdobywając tylko jednego gema. O losach tytułu zadecydowała trzecia partia, w której górą była reprezentantka Stanów Zjednoczonych (7:5), wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze .

Madison Keys ograła Arynę Sabalenkę. Andy Roddick docenia Białorusinkę

Do pojedynku Madison Keys z Aryną Sabalenką odniósł się w swoim podcaście legendarny Andy Roddick. Były lider światowego zestawienia zachwycał się nad poziomem finałowego spotkania, wyróżniając zwłaszcza to, co na korcie zrobiła Białorusinka. Podkreślił przy tym, że jako przegrana zapewne nie otrzyma za to pochwał, choć powinna.

Nie dostanie za to uznania, ponieważ jak idioci doceniamy kogoś tylko wtedy, gdy coś wygra ~ stwierdził dosadnie Amerykanin

Po czym kontynuował: - Sabalenka przegrała mecz, ale to nie znaczy, że nie dokonała wielkich zmian w swojej taktyce, by dać sobie szansę na powrót do walki w tym spotkaniu. Ale nikt nie będzie kiedykolwiek o tym mówił, bo na koniec odniosła porażkę.

Ciepłych słów ze strony swojego rodaka doczekała się także sama Madison Keys. - Na całym świecie jest tylko jedna zawodniczka, która potrafi pokonać Sabalenkę w jej własnej grze. Najwyraźniej była to tego dnia Madison Keys. Pokonała Sabalenkę jej własną bronią. Spychała ją do narożnika, grając naprzeciw jej ruchom. To było kapitalne. Ale Sabalenka była w stanie odnaleźć luki w jej grze w drugim secie. Oczywiście główne założenie było takie: "Wciąż mam moc i użyję jej, kiedy zajdzie taka potrzeba". Lecz przy tym Sabalenka zaczęła mieszać swoje zagrania, posyłając wysokie piłki na bekhend Maddison - powiedział Andy Roddick.

Amerykanin pochwalił Arynę Sabalenkę zwłaszcza za to, jak skutecznie potrafiła wykorzystywać drop shoty. A to uderzenia, które w swoim repertuarze tenisowym zaczęła stosować stosunkowo niedawno. - W trzecim secie już z nimi przesadzała, ale w drugim zaczęła je grać świetnie. Nie wiem, czy to coś, co robiła dwa lata temu, a co dopiero pięć czy sześć. Byłem pod wrażeniem strategicznych decyzji podejmowanych przez obie zawodniczki. Oglądanie tego to była przyjemność - stwierdził legendarny Amerykanin. Reklama

