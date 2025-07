Tymczasem nasz reprezentant pokazał, że nigdy nie należy go skreślać przed pierwszym gemem. 29-latek pokonał Berrettiniego 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 w ponad trzygodzinnym pojedynku. - To chyba moje najpiękniejsze zwycięstwo. Berrettini na trawie to jeden z najlepszych zawodników na świecie. Wiele meczów tutaj wygrywał i grał z najlepszymi. Móc zagrać z takim zawodnikiem już było fajnym doświadczeniem, a finalnie udało mi się go pokonać - mówił Majchrzak w pomeczowej rozmowie z Interią Sport.