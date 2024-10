Głośno o sukcesie Szarapowej. Rosjanka przemówiła, zwróciła się do fanów

Maria Szarapowa i bracia Bryan dołączą do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Rosjanka zwróciła się do kibiców

Maria Szarapowa już nie może się doczekać, aby oficjalnie dołączyć do grona najwybitniejszych tenisistów w historii. Legenda kobiecego tenisa zabrała głos w mediach społecznościowych i poruszona zwróciła się do kibiców z całego świata. "Jestem niezmiernie wdzięczna za to wyróżnienie. Wielkie podziękowania dla Galerii Sław i wszystkich głosujących. Przede wszystkim to wyróżnienie jest pięknym przypomnieniem o głębokiej wdzięczności, jaką żywię wobec moich fanów. Każdy z Was sprawił, że sięgałam gwiazd i spójrzcie, co razem osiągnęliśmy. Dziękuję" - przekazała na swoim profilu na platformie X.