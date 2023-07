Elina Switolina konsekwentnie po zakończeniu meczów przeciwko Białorusinkom i Rosjankom nie podchodzi do podania im ręki. Nie inaczej było 9 lipca, kiedy to zmierzyła się z Wiktorią Azarenką w czwartej rundzie Wimbledonu. Dwukrotna zwyciężczyni Australian Open (2012-13) miała świadomość, że rywalka nie wyciągnie do niej dłoni, więc nawet nie podchodziła do siatki. Uścisnęła rękę sędzi, po czym z odległości kilku metrów wykonała gest pożegnania do Ukrainki.