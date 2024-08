Mecz Novaka Djokovicia z Carlosem Alcarazem zwieńczy olimpijskie zmagania w męskim singlu. Obaj zawodnicy znajdują się obecnie w najlepszej dyspozycji i potwierdzili to także w trakcie igrzysk. Zarówno Serb, jak i Hiszpan nie stracili ani jednego seta w drodze do finału. Dojdzie zatem do kolejnego, elektryzującego starcia pomiędzy tenisistami z dwóch różnych generacji. Nie można zapominać, że obu dzieli blisko 16 lat różnicy.

