Głośno o gwieździe z polskimi korzeniami. Jasne przesłanie, a Linette już czeka

Tegoroczne zmagania czołowych tenisistek globu powoli wkraczają w decydującą fazę. Za sportsmenkami wszystkie cztery wielkie szlemy. Niebawem topowych osiem nazwisk zmierzy się natomiast w Arabii Saudyjskiej w ramach WTA Finals. Zanim jednak ten prestiżowy turniej zadebiutuje w Rijadzie, kibice będą świadkami kilku zawodów w innej części Azji. Chociażby obecnie trwa prestiżowa rywalizacja w Pekinie. W Chinach do zgarnięcia jest aż tysiąc "oczek" do rankingu. Polscy kibice ubolewają nad tym, że w mieście-gospodarzu zimowych igrzysk 2022 brakuje Igi Świątek, ale za to świetnie radzą sobie jej dwie koleżanki.

