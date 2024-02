Głośno o Arynie Sabalence. Kibice od razu to zauważyli

Aryna Sabalenka nie mogła sobie wymarzyć lepszego rozpoczęcia sezonu 2024. Białorusinka do Melbourne pojechała bowiem z pozytywnym nastawieniem, które, jak widać, opłaciło się. 25-latka nie dość, że zdołała obronić wywalczony przed rokiem tytuł i po raz drugi w karierze została mistrzynią Australian Open , to w dodatku odrobiła sporo punktów w rankingu WTA do liderki Igi Świątek , która z wielkoszlemowej imprezy wyeliminowana została już w trzeciej rundzie.