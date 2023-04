Andriejewa sprawia sensację za sensacją w Madrycie, eliminując kolejne wyżej notowane i bardziej renomowane rywalki. W drodze do 1/8 finału zdążyła pokonać Leylah Fernandez, Beatriz Haddad Maię, a w trzeciej rundzie na jej drodze stanęła Magda Linette. 16-latka potwierdziła swoją kapitalną dyspozycję, w obu setach przełamując Polkę i ostatecznie wygrywając 6:3, 6:3.

Mirra Andriejewa jest rewelacją turnieju w Madrycie / AFP/AFP -/ / AFP

Mirra Andriejewa komplementuje Andy`ego Murraya. Ten odpowiedział w swoim stylu

Co naturalne, tenisowe środowisko momentalnie zachwyciło się przebojową grą Andriejewej. Dla niej samej cała sytuacja jest oczywiście nowa, bo wcześniej nie miała okazji odgrywać tak ważnej roli w trakcie dużego rankingowego turnieju. W rozmowie z kanałem "Tennis TV" podzieliła się swoimi wrażeniami pod kątem całej otoczki rywalizacji w Madrycie i jakie to uczucie, by brać w niej bezpośredni udział.

Kiedy tu jesteś i możesz zjeść lunch z tymi wszystkimi gwiazdami, nagle widzisz Andy`ego Murraya... Widzisz jego twarz i to jak jest piękny. To jest po prostu niesamowita osoba ~ emocjonowała się

Mirra Andriejewa gorąco komplementowała Andy`ego Murraya / AFP/AFP -/ / AFP

Znany z ciętego humoru Szkot nie potrzebował dużo czasu, by odpowiedzieć na komplementy ze strony ponad dwukrotnie młodszej koleżanki po fachu. On sam w Madrycie odpadł niespodziewanie już w 1. rundzie, przegrywając 0:2 z Andreą Vavassorim. Po meczu nie krył zresztą ogromnych nerwów. Emocje jednak opadły i Murray zdecydował się w humorystycznym tonie odnieść się do słów Andriejewej. "Wyobraźcie sobie, jak dobra będzie, kiedy tylko naprawi sobie wzrok" - zażartował.

Murray chętnie podejmuje interakcje z innymi zawodnikami i zawodniczkami, kilkukrotnie zresztą otwarcie chwalił Igę Świątek, mówiąc, że uwielbia oglądać jej mecze i to, jak porusza się na korcie. Na początku roku doszło między nimi do bardzo sympatycznej wymiany zdań, bo Murray na Twitterze skomentował formę światowej jedynki, pisząc, żę "Iga jest po prostu inna". Polka momentalnie odpowiedziała wyrażając swój szacunek do 35-latka. "A ty jesteś wzorem do naśladowania i inspiracją na wielu poziomach. Dziękuję za wszystko, co robisz dla tego sportu" - napisała.

Andy Murray humorystycznie odpowiedział na komplementy ze strony Mirry Andriejewej / AFP

W 1/8 finału turnieju w Madrycie Andriejewą czeka najpoważniejszy sprawdzian w dotychczasowej karierze, a jednocześnie nagroda za tegoroczne występy. Jej rywalką będzie bowiem druga rakieta świata, Aryna Sabalenka.