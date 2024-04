Głośne "jeeest!" poniosło się nad kortem. Jak w finale, Polka znów się cieszy

Było 6:2, 5:2 i 40:15, gdy Weronika Falkowska wywalczyła sobie pierwszą piłkę meczową. Nie wykorzystała jej jednak, Łotyszka Kamilla Bartone skutecznie "przegoniła" ją z jednej strony kortu na drugą. Ale już w kolejnej akcji zawodniczka Górnika Bytom popisała się pięknym skrótem, do którego rywalka zdążyła jeszcze dobiec, ale nie była już w stanie przerzucić piłki nad siatką.

Z ust Falkowskiej uwolnił się wtedy głośny okrzyk - tak zareagowała na swój pierwszy awans do ćwierćfinału singla od sierpnia zeszłego roku. Wtedy dokonała tej sztuki w Bydgoszczy, później w dwunastu kolejnych turniejach nie potrafiła powtórzyć owego osiągnięcia. By wreszcie, w samym środku Afryki, móc się cieszyć.

Rewanż za przegraną na Korsyce. Łotyszka wygrała juniorskie US Open

Falkowska miała za sobą też siedem miesięcy bez wygrania meczu w głównej drabince turnieju, tę wstydliwą już serię przełamała w końcu w środę w Bużumburze, pokonała 7:5, 6:4 Włoszkę Maddalenę Giordano. Nie bez trudu, w pierwszym secie musiała bronić piłek setowych. Co jednak najważniejsze, sukces przyszedł, a dziś Polka poszła za ciosem. Z kolejną rywalką też miała rachunki do wyrównania, dwa lata temu w Calvi Łotyszka Kamilla Bartonę ograła Polkę 7:6, 6:3, było to ich jedyne "zawodowe" starcie w singlu.