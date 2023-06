Głośne echa wypowiedzi trenera Ukrainki. WTA wszczęło śledztwo

Łesia Curenko w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells niespodziewanie poddała mecz z wiceliderką rankingu Aryną Sabalenką. Nie ma co ukrywać, że panie nie darzą siebie wielką sympatią ze względu na wojnę w Ukrainie. Jak się okazało, to nie Białorusinka wpłynęła na decyzję 34-letniej tenisistki. Organizatorzy jako powód wycofania się Curenko z rozgrywek podali krótko - " powody osobiste" . Później wyszło na jaw, że sportsmenka po rozmowie z szefem WTA Stevem Simonem dostała ataków paniki i nie była w stanie grać.

Trener Ukrainki bezlitośnie wbił szpilę w Rosjan i Białorusinów. "To biomasa"