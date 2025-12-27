Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośna rezygnacja z Australian Open. "To nie byłoby mądre". Poruszenie w sieci

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Rozpoczyna się nowy tenisowy sezon, ale nie dla wszystkich. Jedna z największych gwiazd w tourze będzie musiała jeszcze poczekać na pierwszy mecz. Nie wybiera się do Australii, a więc opuści dwa turnieje, w tym jeden wielkoszlemowy. Filmik ze smutną informacją przyniósł już niemal 300 komentarzy użytkowników X.

Do startu Australian Open pozostały jeszcze ponad dwa tygodnie, ale już wiadomo, że na kortach w Melbourne zabraknie Jacka Drapera. Dziesiąty tenisista rankingu ATP przekazał tę informację w filmiku opublikowanym na X. Nie weźmie udziału także w United Cup zaplanowanym w Perth i Sydney.

- Niestety ja i mój zespół podjęliśmy decyzję o niejechaniu w tym roku do Australii. To naprawdę, naprawdę trudna decyzja. Australia ma turniej Wielkiego Szlema, jeden z największych turniejów w naszej dyscyplinie sportu - rozpoczął brytyjski zawodnik, który po Wimbledonie rozegrał tylko jeden mecz. Na US Open wygrał z Federico Agustinem Gomezem, ale na starcie drugiej rundy z Zizou Bergsem już nie wyszedł. Wszystko przez kontuzję ramienia.

- Towarzyszy mi już od dłuższego czasu, jestem na samym końcu procesu leczenia, a powrót na kort do gry w systemie do trzech wygranych setów tak szybko nie wydaje mi się teraz mądrą decyzją - dodał.

Jack Draper ma za sobą dobry sezon. Znalazł się w TOP4 rankingu ATP

W zeszłym sezonie rozegrał 40 konfrontacji, z których wygrał aż 30. Okazał się najlepszy w turnieju w Indian Wells (eliminując po drodze Carlosa Alcaraza, Bena Sheltona czy Taylora Fritza), doszedł także do finału w Madrycie i Dosze. W imprezach wielkoszlemowych nie wyszedł poza 4. rundę, ale nie przeszkodziło mu to, by 9 czerwca osiągnąć "życiówkę", zostając 4. rakietą świata.

Oczywiście do tej pory doświadczyłem wielu niepowodzeń, ale to było zdecydowanie najtrudniejszym, najbardziej wymagającym i najbardziej złożonym ze wszystkich, jakie kiedykolwiek przeżyłem
Jack Draper

24-latek urodzony w Londynie nie traci jednak motywacji. - To dziwne, ale zawsze (przy takich sytuacjach - red.) udaje mi się sprawić, że jestem bardziej odporny, głodny sukcesu, jeszcze mocniej pragnę stać się graczem, jakim chcę być. Nie mogę się doczekać powrotu w 2026 roku i rywalizacji - zakończył.

