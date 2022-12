Gigantyczny awans polskiej tenisistki. Tego nikt się nie spodziewał!

Najważniejsze zwycięstwo Polki w karierze

Polka startuje w tenisowym tourze od sześciu lat, ale nie może się dostać do choćby czołowej dwusetki, by od czasu do czasu rywalizować w mniej atrakcyjnych turniejów WTA. Startuje więc w zawodach ITF, a tam nie ma szans na starcia z czołowymi zawodniczkami świata . W tym roku tylko dwukrotnie mierzyła się z tenisistkami z TOP-100: w Warszawie w lipcu przegrała z Chorwatką Petrą Martić (WTA 56), a tydzień później uległa w Grodzisku Mazowieckim Czeszce Lindzie Noskovej (WTA 94). O tym, że Polka potrafi grać ze znacznie wyżej notowanymi , pokazały ostatnie rywalizacje - najpierw w październiku z Monastyrze (wygrała ze 113. na liście Japonką Moyuką Uchijimą), a teraz - w Andorze.

Sensacja w Andorze - Polka wyeliminowała znaną Ukrainkę!

Decydujący trzeci set - Polka znów górą!

W wirtualnym rankingu WTA Falkowska awansowała już o 18 pozycji i w tej chwili jest 248. To oznacza najwyższą pozycję w karierze, do tej pory rekordem urodzonej w Warszawie tenisistki było 249. miejsce. W ćwierćfinale Polka zmierzy się z Niemką Tatjaną Marią (WTA 70) lub Chorwatką Aną Konjuh (WTA 117). Jeśli Polka wygrałaby to spotkanie, awansowałaby w okolice 230. miejsca. A to raczej by już dało przepustkę do eliminacji Australian Open.