Gigantyczny awans Chwalińskiej w rankingu WTA. Zmiana w TOP 5 po Paryżu

Jednym z głównych wątków tegorocznego Roland Garros, jeśli chodzi o rywalizację w kontekście rankingu WTA, miała być batalia o pozycję liderki. Jelena Rybakina posiadała teoretyczne szanse, by zmienić na pierwszym miejscu Arynę Sabalenkę. By przejąć stery niezależnie od wyników Białorusinki, reprezentantka Kazachstanu musiała wygrać wielkoszlemowe zmagania w Paryżu. Tymczasem mistrzyni Australian Open 2026 sensacyjnie pożegnała się z rozgrywkami już na etapie drugiej rundy, po super tie-breaku w trzecim secie z Julią Starodubcewą. Wówczas stało się jasne, że tenisistka z Mińska zachowa miejsce na szczycie głównego kobiecego zestawienia.

Kolejny wstrząs nadszedł kilka dni później, kiedy to odpadła obrończyni tytułu - Coco Gauff. Amerykanka przegrała w 1/16 finału po zaciętym spotkaniu z Anastazją Potapową. Porażka zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych oznaczała, że czekają nas spore przetasowania w TOP 5. Jessica Pegula, która sensacyjnie odpadła już w premierowej fazie, zanotowała awans na czwartą pozycję. O jedno "oczko" podskoczyła także Amanda Anisimova, mimo porażki na tym samym etapie, co Gauff. Z kolei Coco wylądowała poza czołową piątką. Wirtualnie na 6. lokacie, a mogła spaść jeszcze niżej, bowiem wszystko wisiało w rękach Mirry Andriejewej oraz Eliny Switoliny.

Świątek nadal w TOP 3 WTA, ogromny awans Chwalińskiej

W tzw. międzyczasie z turniejem pożegnała się Iga Świątek. W ten sposób Polka straciła szansę na pozycję wiceliderki po potknięciu Rybakiny. Nasza reprezentantka miała jednak gwarancję, że po Roland Garros utrzyma się w TOP 3. Po tym, jak do finału wielkoszlemowej imprezy w Paryżu awansowała Andriejewa, Rosjanka wskoczyła na 6. miejsce w rankingu, spychając jednocześnie Gauff na 7. pozycję. I było jasne, że taka kolejność pozostanie, niezależnie od wyniku finału.

Na deser - historia Mai Chwalińskiej. 24-latka urodzona w Miechowie przystępowała do debiutu w głównej drabince jako 114. rakieta świata. Nigdy wcześniej nie znalazła się w najlepszej setce singlowego rankingu. Tymczasem po zwycięstwie z Dianą Sznajder zapewniła sobie co najmniej 21. lokatę. Ewentualna wygrana z Mirrą Andriejewą w decydującym starciu mogła ją wywindować na 14. miejsce - o równe 100 pozycji. Teraz wszystko jest już jasne. Poniżej publikujemy zestawienie, które pojawi się z datą 08.06.

Ranking WTA po Roland Garros:

1. Aryna Sabalenka - 9090 pkt

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt

3. Iga Świątek - 6733 pkt

4. Jessica Pegula - 6056 pkt

5. Amanda Anisimova - 5848 pkt

6. Mirra Andriejewa - 5751 pkt

7. Coco Gauff - 4879 pkt

8. Elina Switolina - 4315 pkt

9. Victoria Mboko - 3670 pkt

10. Karolina Muchova - 3438 pkt

...

21. Maja Chwalińska - 1996 pkt

43. Magdalena Fręch - 1238 pkt

60. Magda Linette - 1051 pkt

Maja Chwalińska Emma Da Silva East News

Mirra Andriejewa Burak Akbulut/Anadolu AFP

Iga Świątek Anne-Christine POUJOULAT AFP





Maja Chwalińska: Nie jestem przesądna, trenerzy już tak. Od trzech tygodni codziennie jedzą... [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia