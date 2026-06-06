Gigantyczny awans Chwalińskiej w rankingu WTA. Zmiana w TOP 5 po Paryżu
Zakończył się turniej singla kobiet w ramach Roland Garros. Chociaż Iga Świątek odpadła na etapie czwartej rundy, to do końca zmagań mieliśmy polskie emocje dzięki inspirującej historii, jaką pisała Maja Chwalińska. Dzisiaj nasza reprezentantka walczyła o premierowy wielkoszlemowy tytuł z Mirrą Andriejewą. Ostatecznie trofeum zdobyła Rosjanka. Oto jak wygląda ranking po imprezie w stolicy Francji. Doszło do zmiany w TOP 5 zestawienia.
Jednym z głównych wątków tegorocznego Roland Garros, jeśli chodzi o rywalizację w kontekście rankingu WTA, miała być batalia o pozycję liderki. Jelena Rybakina posiadała teoretyczne szanse, by zmienić na pierwszym miejscu Arynę Sabalenkę. By przejąć stery niezależnie od wyników Białorusinki, reprezentantka Kazachstanu musiała wygrać wielkoszlemowe zmagania w Paryżu. Tymczasem mistrzyni Australian Open 2026 sensacyjnie pożegnała się z rozgrywkami już na etapie drugiej rundy, po super tie-breaku w trzecim secie z Julią Starodubcewą. Wówczas stało się jasne, że tenisistka z Mińska zachowa miejsce na szczycie głównego kobiecego zestawienia.
Kolejny wstrząs nadszedł kilka dni później, kiedy to odpadła obrończyni tytułu - Coco Gauff. Amerykanka przegrała w 1/16 finału po zaciętym spotkaniu z Anastazją Potapową. Porażka zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych oznaczała, że czekają nas spore przetasowania w TOP 5. Jessica Pegula, która sensacyjnie odpadła już w premierowej fazie, zanotowała awans na czwartą pozycję. O jedno "oczko" podskoczyła także Amanda Anisimova, mimo porażki na tym samym etapie, co Gauff. Z kolei Coco wylądowała poza czołową piątką. Wirtualnie na 6. lokacie, a mogła spaść jeszcze niżej, bowiem wszystko wisiało w rękach Mirry Andriejewej oraz Eliny Switoliny.
Świątek nadal w TOP 3 WTA, ogromny awans Chwalińskiej
W tzw. międzyczasie z turniejem pożegnała się Iga Świątek. W ten sposób Polka straciła szansę na pozycję wiceliderki po potknięciu Rybakiny. Nasza reprezentantka miała jednak gwarancję, że po Roland Garros utrzyma się w TOP 3. Po tym, jak do finału wielkoszlemowej imprezy w Paryżu awansowała Andriejewa, Rosjanka wskoczyła na 6. miejsce w rankingu, spychając jednocześnie Gauff na 7. pozycję. I było jasne, że taka kolejność pozostanie, niezależnie od wyniku finału.
Na deser - historia Mai Chwalińskiej. 24-latka urodzona w Miechowie przystępowała do debiutu w głównej drabince jako 114. rakieta świata. Nigdy wcześniej nie znalazła się w najlepszej setce singlowego rankingu. Tymczasem po zwycięstwie z Dianą Sznajder zapewniła sobie co najmniej 21. lokatę. Ewentualna wygrana z Mirrą Andriejewą w decydującym starciu mogła ją wywindować na 14. miejsce - o równe 100 pozycji. Teraz wszystko jest już jasne. Poniżej publikujemy zestawienie, które pojawi się z datą 08.06.
1. Aryna Sabalenka - 9090 pkt
2. Jelena Rybakina - 8143 pkt
3. Iga Świątek - 6733 pkt
4. Jessica Pegula - 6056 pkt
5. Amanda Anisimova - 5848 pkt
6. Mirra Andriejewa - 5751 pkt
7. Coco Gauff - 4879 pkt
8. Elina Switolina - 4315 pkt
9. Victoria Mboko - 3670 pkt
10. Karolina Muchova - 3438 pkt
...
21. Maja Chwalińska - 1996 pkt
43. Magdalena Fręch - 1238 pkt
60. Magda Linette - 1051 pkt