Gigantyczne pieniądze za największe zwycięstwo w karierze. Polak zachwycił na Wimbledonie

Do tego wszystkiego polscy sympatycy tenisa mogli również śledzić poczynania Kamila Majchrzaka , który swoją przygodę w Londynie rozpoczął od starcia z Matteo Berrettinim - i trzeba przyznać, że tu również doszło do pewnej niespodzianki, ale jakże miłej dla fanów piotrkowianina.

Awans wiąże się bowiem naturalnie z wyższą zainkasowaną przez tenisistę nagrodą - za dotarcie do drugiej rundy Wimbledonu otrzyma on dokładnie 99 tys. funtów, czyli mniej więcej 490 tys. złotych. Kolejna ewentualna wygrana zaś sprawi, że przypadająca mu kwota zwiększy się do poziomu 152 tys. funtów (ok. 755,5 tys. zł).