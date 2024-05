Gigantyczne odszkodowanie dla tenisistki. Federacja przegrywa w sądzie

Choć w trakcie dochodzenia oskarżany przez tenisistkę trener zaprzeczył, by kiedykolwiek doszło do takiej sytuacji, a rzecznik USTA zapewnił, że do organizacji nie dotarły żadne informacje o jego ewentualnych wcześniejszych niewłaściwych zachowaniach, ława przysięgłych stanęła po stronie 25-latki. W poniedziałek przyznała jej łącznie dziewięć milionów dolarów odszkodowania, w tym sześć milionów odszkodowania karnego, gdyż - jak informuje The Athletic - "stwierdzono, że doszło do świadomego lekceważenia praw i bezpieczeństwa innych i wzięto pod uwagę także próby podjęte przez USTA, aby utrzymać sprawę McKenzie w tajemnicy".