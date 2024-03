Gigantyczna sensacja była o włos. Nieoczekiwane problemy największej rywalki Świątek

Po triumfie w Australian Open Aryna Sabalenka zrobiła sobie krótkie wakacje i odpuściła kilka turniejów o niższej randze. Dopiero niemal po miesiącu przystąpiła do rozgrywek w Dubaju, gdzie jednak odpadła sensacyjnie już w pierwszej rundzie z Chorwatką Donną Vekic. Była to gorzka dla Białorusinki pigułka do przełknięcia. Zwłaszcza że stara się gonić w rankingu Igę Świątek.