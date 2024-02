Joao Fonseca już w ćwierćfinale turnieju w Rio de Janeiro

17-letni Brazylijczyk, który jest notowany dopiero na 655. pozycji w rankingu ATP, w pierwszej rundzie pokonał Francuza Arthura Filsa, który we wspomnianym zestawieniu zajmuje 36. miejsce. Fonseca poszedł za ciosem w kolejnej rundzie i odesłał do domu Cristiana Garina - w pierwszym secie wprawdzie dwukrotnie tracił podanie, ale też trzy razy przełamał rywala i wygrał 6:4.

Szykuje się duży awans w rankingu ATP. Fonseca pnie się w zestawieniu

Fonseca, który ogrywając Filsa odniósł pierwsze zwycięstwo na szczeblu ATP Tour, w ćwierćfinale zagra z argentyńskim kwalifikantem Mariano Navone. Nie będzie to pierwsze spotkanie tych zawodników - panowie spotkali się w jednym z turniejów na poziomie Challengera i wówczas górą był Brazylijczyk. "Wiem, że to będzie bardzo trudny mecz. On dużo biega i dużo uderza" - ocenił Fonseca, który przed rokiem wygrał juniorski turniej US Open.