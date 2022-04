Gdzie i kiedy zagra teraz Iga Świątek? Turniej pełen gwiazd

Iga Świątek w miniony weekend wygrała turniej WTA w Stuttgarcie. Polka pokonała w finale Arynę Sabalenkę i umocniła się na czele światowego rankingu WTA. Świątek oprócz nagrody pieniężnej zainkasowała w Niemczech dwa samochody, które ufundował sponsor tytularny zmagań - firma Porsche.

Gdzie zagra teraz Iga Świątek?

Iga Świątek wygrała w 2022 roku turnieje w Dosze, Indian Wells, Miami i Stuttgarcie. Po raz ostatni raszynianka zaznała goryczy porażki 16 lutego, kiedy to uległa Jelenie Ostapenko w drugiej rundzie turnieju w Dubaju. Od tego czasu Świątek triumfowała w 23 meczach z rzędu i została liderką światowego rankingu jako pierwsza Polka w historii. Iga Świątek w tym okresie pokonała m.in. Naomi Osakę, Petrę Kvitovą, Angelique Kerber, dwukrotnie Marię Sakkari oraz Arynę Sabalenkę z Białorusi, z którą ostatnio mierzyła się w decydującym starciu w Stuttgarcie, triumfując 6:2, 6:2. Za zwycięstwo Świątek zgarnęła 93 823 tys. euro i 470 punktów do rankingu. Ponadto wygrała dwa samochody od tytularnego sponsora Porsche - jeden z racji rankingu przed turniejem (auta otrzymały cztery najwyżej rozstawione zawodniczki) oraz czerwone Porsche Taycan GTS Sport Turismo za wygraną w całych zmaganiach w Stuttgarcie.

Teraz Iga Świątek weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Madrycie z pulą nagród 6,8 mln euro. W Madrycie oprócz Polki mają zagrać wszystkie zawodniczki z czołowej "20" rankingu WTA. Tym samym w Hiszpanii Świątek o zwycięstwo powalczy z takimi tenisistkami jak: Barbora Krejcikova, Paula Badosa czy niedawną rywalką Sabalenką, która triumfowała w Madrycie w ubiegłym sezonie, kiedy to pokonała w finale Ashleigh Barty. W kwalifikacjach do turnieju WTA w Madrycie 2022 wezmą udział także Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Eliminacje do turniejowej drabinki rozpoczną się we wtorek 26 kwietnia.

WTA Madryt. Kiedy najbliższy mecz Igi Świątek?

Turniej Mutua Madrid Open ruszy w czwartek 28 kwietnia. To właśnie wtedy oraz w piątek 29 kwietnia rozegrane zostaną mecze I rundy. Nawet najwyżej rozstawione zawodniczki rozpoczną rywalizację już od inauguracyjnej rundy. To oznacza, że Iga Świątek na korcie pojawi się w czwartek lub w piątek. Nie jest jeszcze znana turniejowa drabinka. Finał turnieju WTA w Madrycie zaplanowano na sobotę 7 maja.

WTA Madryt. Gdzie oglądać mecze Igi Świątek w tv i online live stream? (Transmisja)

Turniej WTA w Madrycie można oglądać w tv w Canal+. Transmisje meczów Igi Świątek także online live stream na Canal+Online. WTA w Madrycie można śledzić również na urządzeniach mobilnych. Tekstowe relacje i wyniki "na żywo" ze spotkań Igi Świątek na sport.interia.pl.

