Gauff żegnała się z Dubajem. 63 błędy, trzy meczbole rywalki. A to nie koniec

Andrzej Grupa

Zaskakujące wycofania Aryny Sabalenki oraz Igi Świątek Z WTA 1000 w Dubaju, a do tego sensacyjna porażka Jeleny Rybakiny już w trzeciej rundzie sprawiły, że do zamieszania w czubie rankingu WTA może dojść nie za sprawą tej zawodniczki, której się spodziewano. Czyli Rybakiny, atakującej pozycję numer dwa. A to Kazaszka może stracić swoje miejsce na rzecz Coco Gauff. O ile Amerykanka zdoła wygrać cały turniej w Dubaju. Tymczasem w środę, w grze o ćwierćfinał, znalazła się w poważnych opałach. Grała momentami fatalnie, w drugim secie broniła trzech meczboli.

Sportsmenka w białej koszulce sportowej z opaską na głowie znajduje się na tle ciemnego boiska. Podnosi lekko dłoń w geście wyrażającym zaskoczenie lub pytanie, twarz spokojna, skupiona.
Coco GauffArtur Widak/AnadoluAFP

Wliczając wszystkie wycofania, walkowery oraz krecze już w trackie spotkań z gry w WTA 1000 w Dubaju wypadło aż 25 zawodniczek. Tą ostatnią była dzisiaj Jelena Rybakina, którą w ostatnich dniach dopadło osłabienie. Wtorkowe spotkanie z Kimberly Birrell, wygrane przez Kazaszką w 60 minut 6:1, 6:2 nie pokazywało jakichć większych problemów, ale już dzisiejsze z Antonią Ruzić - tak. 23-letnia Chorwatka nie bała się potężnych uderzeń rywalki, wygrała drugiego seta, wyrównując stan meczu na 1:1. A po pierwszym gemie decydującej partii Kazaszka uznała, że nie jest w stanie dalej walczyć na korcie.

Dla polskich kibiców było to o tyle istotne, że w razie awansu do finału Rybakina mogła wyprzedzić w rankingu Igę Świątek. I po raz pierwszy w karierze zostać numerem 2.

    Dziś to nieaktualne, przynajmniej do momentu zakończenia turnieju w Indian Wells, a to nastąpi za 3,5 tygodnia. Mało tego, Rybakina może sama zostać ofiarą rywalki i stracić owo trzecie miejsce, na które wskoczyła po Australian Open. A wszystko zależy tu od wyników Coco Gauff.

    WTA 1000 w Dubaju. Coco Gauff kontra Elise Mertens. Trzy piłki meczowe dla Belgijki w drugim secie

    Napisać, że niespełna 22-letnia Amerykanka nie imponuje formą, to mało. Gauff jeszcze jakoś obroniła się ćwierćfinałem w Australian Open, choć już wtedy było widać w jej grze ogromne problemy, znów wróciły kłopoty serwisowe. W Dosze przegrała pierwsze spotkanie - z Elisabettą Cocciaretto, która wcześniej okazała się słabsza od rywalki w finale kwalifikacji. Dostała drugą szansę jako "szczęśliwa przegrana" - i ją wykorzystała.

    Tenisistka ubrana w sportowy strój z opaską na głowie stoi na korcie, mając rękę przy czole i sprawiając wrażenie zamyślonej lub rozczarowanej.
    Coco GauffSTR/Nur PhotoAFP

    W Dubaju Gauff pokonała Annę Kalinską, w środę na korcie centralnym zmierzyła się z Elise Mertens. Belgijka jest liderką rankingu deblistek, nieźle radzi sobie w singlu, ale właśnie z Coco przegrała wszystkie wcześniejsze pojedynki. Dokładniej zaś - cztery.

    Amerykanka została przełamana już w gemie otwarcia, później stało się to raz jeszcze. Mertens odskoczyła na 4:1, za moment do zera wygrała przy swoim podaniu. Gauff sprawiała wrażenie rozbitej, popełniała koszmarne ilości błędów. I to nie takich, które wynikałyby z akcji rywalki. Mertens grała co najwyżej poprawnie. W ośmiu gemach turniejowa "3" popełniła aż 21 niewymuszonych błędów, przegrała 2:6.

      Druga partia była jeszcze bardziej kuriozalna, bo Belgijka dostroiła się do rywalki poziomem. Gauff prowadziła 3:1, później 5:3, a już za moment przegrywała 5:6. Mertens serwowała po awans i... przegrała do zera.

      Jeszcze bardziej kuriozalny był tie-break. Gauff prowadziła w nim 5-3, za moment było już 5-6. Mertens nie udało się wykorzystać pierwszej piłki meczowe, nie trafiła returnem. Ale za moment Gauff popełniła podwójny błąd serwisowy, już siódmy w tym secie. A ósmy miał miejsce przy stanie 8-8. To były kolejne dwie okazje Belgijki na skończenie meczu, znów przepadły. A koniec końców to Coco wygrała 11-9, doprowadziła do trzeciej partii.

        W niej poziom był już wyższy, mniej błędów. Gauff zaliczyła przełamanie na 3:2, ale za moment rywalka odpowiedziała tym samym. A później Mertens zaczęło brakować sił i dokładności, przegrała z bardziej już na tym etapie meczu regularną rywalką. Gauff triumfowała więc 2:6, 7:6 (9), 6:3. Mimo 63 niewymuszonych błędów.

        O półfinał zagra z Soraną Cirsteą lub Alexandrą Ealą. A jeśli dotrze do finału, a później go wygra, wróci do USA jako trzecia rakieta świata.

        Tenisistka w błękitnym stroju sportowym stoi na korcie i dotyka twarzy, sprawiając wrażenie zamyślonej lub zmęczonej, w tle widoczne rozmyte logo banku.
        Coco GauffGreg BAKERAFP
        Elise Mertens rywalizuje w singlu i deblu podczas WTA 1000 w Miami
        Elise MertensPATRICK HAMILTON / BELGA MAG / Belga via AFPAFP
