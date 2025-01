Gauff zaskoczona na starcie, do zera. Finalistka US Open poległa jednak z kretesem

Coco Gauff przystępowała do spotkania trzeciej rundy Australian Open w roli zdecydowanej faworytki, choć po drugiej stronie siatki znajdowała się Leylah Fernandez, jej sąsiadka z Florydy, finalistka US Open z 2021 roku. Niedawno zmierzyły się w United Cup, Amerykanka była górą. A teraz na starcie Leylah pokazała się z jak najlepszej strony, wygrała pierwszego gema do zera, zakończyła go asem. I na tym jej serwisowy pokaz się skończył, nie weszła w buty Gauff. Amerykanka wygrała 6:4, 6:2. O ćwierćfinał powalczy z Belindą Bencic.