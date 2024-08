Gauff wróciła po klęsce na igrzyskach i znów kłopoty. 4:1 dla Amerykanki, potem zwrot akcji

W związku z tym 20-latka nie zamierzała odpoczywać po igrzyskach i od razu przystąpiła do występu podczas WTA 1000 w Toronto. Rozstawiona z "1" zawodniczka miała wolny los w pierwszej rundzie, dzięki czemu dostała kilka dni więcej na adaptację do zmiany nawierzchni z mączki na twardą . W drugiej fazie zmagań trafiła na Yafan Wang. Ten mecz miał nam dać odpowiedź, jak Amerykanka przystosowała się do nowych warunków. Wiceliderka rankingu WTA była oczywiście wyraźną faworytką spotkania.

Zwycięskie otwarcie Coco Gauff w Toronto. Amerykanka zagra o ćwierćfinał WTA 1000

Turniejowa "1" kontynuowała świetną passę także na starcie drugiego seta. Niewiele brakowało, a prowadziłaby 4:0. Miała ku temu aż dwa break pointy, ale Wang wyszła z opresji i dołożyła pierwszy punkt do swojej zdobyczy w tej odsłonie spotkania. Od tego momentu nastąpił kolejny zwrot akcji w meczu. Yafan wyrównała na 3:3 i zaczęła się wyrównana walka na korcie. Amerykanka nie pozwoliła jednak ani razu wyjść rywalce na prowadzenie. I to miało kluczowe znaczenie, bowiem Chinka cały czas musiała gonić wynik, była pod presją. W efekcie doszło do identycznej sytuacji, co w premierowej partii. Gauff wywalczyła decydujące przełamanie w dziesiątym gemie i zakończyła batalię wynikiem 6:4, 6:4.