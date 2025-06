Gauff walczy z błędami i Keys. Półfinał mimo chaosu. WIDEO

Coco Gauff z nerwami ze stali. Choć przegrała pierwszego seta w turnieju i popełniła aż 10 podwójnych błędów, to ostatecznie to ona awansowała do półfinału Roland Garros 2025. W starciu pełnym pomyłek pokonała Madison Keys 6:7(6), 6:4, 6:1 i po raz trzeci zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju na paryskiej mączce.