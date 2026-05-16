Gauff - Switolina. Finał WTA Rzym 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Finał turnieju WTA 1000 w Rzymie Coco Gauff - Elina Switolina zostanie rozegrany dzisiaj 16 maja o godzinie 17:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek nie zdołała awansować do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka uległa w półfinale Elinie Switolinie 4:6, 6:2, 2:6. Dzięki temu Ukrainka zagra w finale rzymskiego turnieju po raz trzeci. Poprzednie razy miały miejsce kolejno w 2017 i 2018 roku. Wówczas dwukrotnie przyszło jej mierzyć się z Simoną Halep, którą Switolina dwukrotnie ograła.

W finale Switolina tym razem zmierzy się z Coco Gauff. Amerykanka w półfinale w dwóch setach ograła Soranę Cirsteę 6:4, 6:3. Jest to dla niej drugi finał turnieju w Rzymie. Pierwszy miał miejsce przed rokiem. Wówczas Gauff uległa Jasmine Paolini.

To będzie szósty pojedynek Coco Gauff z Eliną Switoliną. Dotychczasowy bilans nieznacznie przemawia za Ukrainką, która odniosła trzy zwycięstwa, w tym dwa w dwóch ostatnich meczach. Amerykanka czeka na wygraną z tenisistką naszych wschodnich sąsiadów od sierpnia 2024 roku, gdy pokonała ją podczas US Open. To będzie jednak pierwsza bezpośrednia konfrontacja tych tenisistek na mączce.

Elina Switolina

Coco Gauff w Rzymie

