Gauff stanęła, rywalka ruszyła do ławki. Nagła pomoc na Suzanne Lenglen

Andrzej Grupa

Coco Gauff i Mayar Sherif to dwa tenisowe światy. Amerykanka jest gwiazdą, rodzaj nawierzchni nie ma dla niej większego znaczenia, na każdej radzi sobie wyśmienicie. Inaczej jest w przypadku 30-letniej Egipcjanki, gdyby mogła, grałaby tylko na mączce. I właśnie dlatego w Paryżu może być groźna nawet dla tych najlepszych, jeśli ma swój dzień. W czwartek na Court Suzanne Lenglen przełamała Amerykankę aż cztery razy, problemy pojawiły się jednak w innych elementach. Do zaskakującej sytuacji doszło zaś w połowie pierwszego seta, wtedy Sherif nagle ruszyła w kierunku swojej ławki.

Coco Gauff i Mayar SherifYOAN VALAT/EPA & Mustafa Yalcin/Anadolu/AFPAFP/PAP/EPA

W całej swojej profesjonalnej karierze Mayar Sherif rozegrała blisko 550 spotkań, ponad 350 z nich na mączce. Tu odnajduje się najlepiej, przekonały się o tym kiedyś w Madrycie Caroline Garcia i Marta Kostiuk, w Parmie Maria Sakkari, zaś w Rzymie Jasmine Paolini. A wszystkie były wtedy w TOP 10 lub TOP 20 rankingu WTA.

Z Gauff 30-letnia Egipcjanka grała tylko raz, trzy lata temu na "hardzie" w Cincinnati. Choć zajmowała 33. miejsce w rankingu WTA, wynikające ze świetnej postawy na mączce, nie była w stanie poważniej przeciwstawić się młodszej rywalce. A teraz, gdy przyszło grać w Paryżu, szanse miała trochę większe. Choć nie za duże, po drugiej stronie siatki była przecież tenisistka, która na Stade Roland Garros broni tytułu.

Było to jedno z ostatnich spotkań 1/32 finału, czyli etapu, który już dostarczył kilku sensacji. Z odpadnięciem Jeleny Rybakiny - jako tą największą.

Roland Garros. Mayar Sherif kontra Coco Gauff. Stawką trzecia runda w Paryżu

Gauff I Sherif miały zagrać jako trzecie na Court Suzanne Lenglen. Tyle że początek znacznie się opóźnił, mimo faktu, że poprzedzające starcie Amandy Anisimovej i Julii Grabher skończyło się po 25 minutach kreczem Austriaczki. Wcześniej jednak męskie starcie Kouame - Vallejo zajęło pięć godzin. Istaniała więc możliwość, że ostatnia męska potyczka na tym potężnym, 10-tysięcznym stadionie zacznie się późnym wieczorem.

Coco GauffYOAN VALAT PAP/EPA

Amerykanka i Egipcjanka też mierzyły się dwie godziny, choć być może końcowy wynik nie oddaje zaciętości tego spotkania. Gauff zaczęła rewelacyjnie - odskoczyła na 3:0. Sherif ambitnie biegała do każdej piłki, walczyła o pojedyncze punkty. I w końcu to ona przełamała faworytkę. Po raz pierwszy, ale nie ostatni.

Rozegranie pięciu gemów zajęło im pół godziny, tak dużo było tu walki. Gdyby Egipcjanka miała większe umiejętności, nie popełniała tylu zaskakujących pomyłek po dojściach do siatki, gdy miała już wyczyszczone pole, pewnie i wynik byłby inny. W szóstym gemie miała kilka szans na wyrównanie na 3:3, Gauff z kolei pięciokrotnie mogła odskoczyć na 4:2. Przy przewadze Amerykanki nagle stanęła, Sherif szykowała się do serwisu. I nagle spojrzała w kierunku trybun, ruszyła w kierunku swojej ławki.

Mecz Gauff - Sherif został przerwany. Na trybunach została udzielona pomoc kobiecie, która zasłabła Burak Akbulut/AnadoluAFP

W tym potężnym upale zasłabła jednak z kibicek, przerwa trwała kilka minut. A gdy grę wznowiono, Gauff odskoczyła na 4:2.

To ona ostatecznie wygrała tego seta 6:3, zakończyła go asem.

Mayar SherifYOAN VALAT PAP/EPA

W drugiej partii Amerykanka też szybko wywalczyła breaka, Sherif momentalnie odpowiedziała tym samym. Wciąż "nękała" czwartą rakietę świata "balonikami", Coco jednak radziła sobie z nimi coraz lepiej. A głównym problemem Mayar było to, że nie była już w stanie utrzymać swojego serwisu. Nie jest to może serwis tak lekki jak u Mai Chwalińskiej, ale zarazem niezbyt groźny. Wygrała tylko 20 z 57 piłek po pierwszym podaniu, Gauff korzystała.

Amerykanka wygrała 6:3, 6:2, choć całe spotkanie zajęło aż 110 minut.

Coco GauffWANG ZHAO AFP
Mayar Sherif
Mayar SherifEMANUEL DUNANDAFP
Roland Garros (K)
1/32 finału
28.05.2026
17:40
Zakończony
Wszystko o meczu


